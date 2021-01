Para muchos, la mejor parte de la Navidad es su final, el día de reyes. Y su dulce favorito, el roscón de reyes. Pero no todo el mundo es así. Hay muchas personas a las que no les gusta el roscón. Ya sea por la fruta escarchada, porque no les hace gracia el relleno o simplemente porque prefieren otro dulce. Si tú eres de esas personas o en tu casa hay alguien a quien este último dulce de este periodo no le gusta, tenemos unas ideas muy buenas para ti. Vamos a darte algunas alternativas para el postre y el desayuno del día 6 de enero.

Además, lo vas a poder hacer fácilmente en casa porque te vamos a dar las pautas para hacerlo. Ya esa persona no tendrá que mirar cómo los otros se comen el roscón. Este año 2021 lo vas a empezar con buen pie con estas alternativas dulces. Tenemos desde una tarta de tocino de cuelo y chocolate blanco, hasta el típico tronquito de navidad con chocolate. Pero también te vamos a dar alguna alternativa para innovar con tartas modernas que nos llegan desde la otra parte del Atlántico, desde territorios americanos. Veamos qué alternativas tienes para el roscón.