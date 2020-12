Villancicos en todas partes

Salvo que uno asuma correr el riesgo de ser tomado como un Grinch que odio la Navidad, al resto de mortales no nos queda más remedio que exponernos a estas cancioncillas. Tampoco hace falta que hagamos mucho de nuestra parte, pues en estas semanas los villancicos nos asaltan allá donde estemos y hagamos lo que hagamos. Aparecen en la televisión, los ponen en Youtube, en las tiendas y en los supermercados…Tendríamos que irnos a una cueva en el monte para evitar escuchar villancicos en el mes de diciembre.

Y, para qué negarlo, los villancicos en general gustan. Nos van metiendo un poco en harina, nos ponen en situación para disfrutar de las navidades como Dios manda, como lo hacen en las películas americanas. Spotify ha informado que durante los últimos dos meses del año temas clásicos como “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” de Michael Bublé y “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey encabezan la lista de las canciones más escuchadas.