Ya estamos llegando al ecuador de la Navidad y nos preparamos para el Fin de año. Conocemos cómo se celebra el cambio al año nuevo en diversos países. Aquí tomamos uvas, en Italia toman lentejas, en Nueva York ven cómo baja una bola y hacen una cuenta hacia atrás. Pero no todos los países celebran. Hay lugares en el mundo en el que se rigen por otros calendarios distintos al occidental. Aunque el calendario es el mismo para todo el mundo, en su religión o su cultura, las celebraciones van por otros sitios.

Son países que no celebran la Navidad. Y es que no todos los países son de ascendencia cristiana, como la mayoría de Europa y América. Allí no colocan belenes ni hacen cena de Nochebuena el 24 y comida de Navidad el 25. Tampoco va Papá Noel o Los Reyes Magos ni se ponen árboles. De hecho, no solo no se celebra la navidad, si no que en algunos territorios, cualquier celebración relacionada está prohibida. Vamos ver qué países no celebran el Fin de año.