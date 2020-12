De lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos dormidos sabemos bastante, de la conciencia no tanto. En las llamadas unidades del sueño de muchos centros de investigación se pone a un “sujeto” a dormir la mona y se monitorizan todas las variables de su organismo. Se mide el pulso cardiaco, se le hace un escáner cerebral, se sigue la tensión de sus músculos…Todo lo que uno se pueda imaginar. De hecho, cuesta creer que alguien pueda dormirse estando como está el “sujeto” todo cableado y cubierto entero de parches. Y pese a todo ese despliegue científico y tecnológico, apenas sabemos nada de lo que ocurre “dentro” de nosotros mientras dormimos.

De los sueños, por ejemplo, no sabemos más que especulaciones y conjeturas. Sigmund Freud le dedicó un ambicioso libro al asunto, pero no pasa de ser simple literatura . Pero, ¿por qué soñamos lo que soñamos?, ¿qué función cumplen los sueños?, ¿en qué estado se encuentra nuestra conciencia cuando no estamos despiertos? Todo lo que pasa en el momento en que cerramos los ojos es territorio incógnito y misterioso para la ciencia. Un nuevo estudio intenta adentrarse en esas inciertas cuestiones.