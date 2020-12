Colonia: los errores que cometes cuando te la echas

Cuando nos compramos un perfume o una colonia, no viene con manual de instrucciones. Nosotros la usamos como mejor creemos. Pensamos que ponernos colonia en lugares específicos es lo más sencillo y listo, pero no lo estamos haciendo bien. Usar colonia requiere algo más de conocimiento y delicadeza. Seguro que no sabías que según en dónde te la pongas, durará más o menos tiempo. Tampoco sabías que echártela en las muñecas y luego frotarlas es otro de los errores más grandes.

Vamos a echar un vistazo a las prácticas que tenemos a la hora de echarnos colonia y que estamos haciendo mal. Así, vamos a conseguir que el frescor de la fragancia permanezca más tiempo con nosotros. También haremos que el bote de vaporizador nos dure más tiempo y no la malgastemos. Y otros usos que puedes implementar y que te van a ayudar a oler mejor. Porque lo que queremos, cuando nos echamos colonia, es tener un mejor olor.