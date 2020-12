Cómo eliminar el sudor: remedios caseros que funcionan

El sudor se caracteriza por ser una de las cosas comunes entre las personas. Este es necesario porque gracias a él, el cuerpo puede eliminar toxinas y otras impurezas. Sin embargo, cuando se excede de la sudoración pasa ser un problema que puede generar problemas en la vida cotidiana. Generando inseguridad, vergüenza. Para muchas personas hasta genera baja autoestima e incluso depresión.

La producción excesiva de sudor se presenta especialmente en las personas en la época de verano. También se puede generalizar que estas se presentan en situaciones determinadas como en la obesidad, ansiedad, consumo del alcohol o cualquier enfermedad que padezca la persona. En algunas personas se presenta este problema en el embarazo, pudiéndose localizar manos y axilas, ya que este no depende de los diferentes momentos puntuales.

Las altas temperaturas que se generan en la época de verano son una de las causas que generan la sudoración en las personas. También otras de las causas que provocan el alto índice de sudor es la práctica de ejercicios físicos y en algunos casos las situaciones de estrés. En todas estas la temperatura del cuerpo aumenta y este se autorregula mediante el sudor.

¿Qué es la hiperhidrosis o exceso de sudor?

La hiperhidrosis o como también se le conoce como exceso de sudor, es uno de los problemas que presentan las personas a diario. Pudiéndose observar en manos, pies y axilas. Este problema en algunas personas les afecta a la autoestima. El exceso de sudor es uno de los problemas que suele manifestarse en las personas. Desde la infancia, adolescencia y afecta a los hombres como a las mujeres.

Según las encuestas realizadas se tiene un estimado que el 2,8 de la población del mundo presentan esta problemática. Muchos de los expertos establecen el hecho que exista otras personas que sudan más que otras, esto va con las causas genéticas que tenga la persona. El organismo realiza el envío para que el cuerpo humano sude para mantener su temperatura adecuada.

Las personas que sufren de hiperhidrosis generan más de seis veces lo que suda una persona normal, sin que ésta haya realizado ningún ejercicio físico. Estas tienden a sudar dependiendo de las temperaturas del cuerpo humano y del estado de ánimo que se encuentre la persona. El exceso de sudor en las personas se puede observar en las palmas de las manos, caras, las axilas y en los pies, debido que en estas zonas hay un mayor número de glándulas sudoríparas.

Consejos para disminuir el sudor en el cuerpo

Aunque estos consejos no ayudan del todo a eliminar el sudor del cuerpo, si se toma en consideración a diario, ayudarán a sobrellevar esta incómoda patología que padecen las personas. Estos consejos son los siguientes:

Debes de tratar de evitar excederse en el alcohol, tabaco, te, café y, sobre todo, en el consumo de los alimentos picantes.

En el área de trabajos donde trabajas, tratar de mantener el lugar fresco y completamente ventilado.

Para disminuir el sudor, trata de usar prendas que sean cómodas y frescas.

Tratar de disminuir el estrés, la ansiedad y la tensión.

Mantén una buena higiene en el cuerpo , para evitar el mal olor y disminuir la sudoración.

Ten a tu disposición otras ropas para mudarte durante el día.

Depilación de las axilas.

Si el olor del sudor es demasiado fuerte , debes de utilizar un jabón líquido que tenga clorhexidina para lavarte en la ducha.

Por último, otro de los consejos importantes es que la persona debe ducharse más de una vez durante el día.

Remedios caseros para eliminar sudor

En la actualidad existen muchos remedios caseros para disminuir el exceso de sudoración excesiva. Uno de ellos es la elaboración de un jugo con dos cucharadas de miel y un poco de vinagre. Esta mezcla se debe de tomar tres veces al día. Pero con el estómago completamente vacío, esto se debe de hacer media hora antes de cada comida o también lo puedes hacer después sin ningún problema.

Otros de los remedios caseros para eliminar el mal olor que genera el sudor, puedes frotar en la parte afectada un poco de vinagre blanco o de sidra de manzana. Esto ayudará a que los poros se sequen, también puedes colocar vinagre o un poco de zumo de limón en el agua de la ducha.

Uno que también utilizan las personas es el té de salvia, es considerado otro de los remedios naturales que es eficaz para esta problemática. Esta es conocida como una planta que contiene vitamina B y magnesio que controla la sudoración en las glándulas sudoríparas. Debes de tomar dos tazas al día y tratar de no hervir la salvia más de lo normal. Esto es para evitar que esta no libere toxinas no deseadas.

Otros remedios caseros que se utilizan para esta problemática

Otro de los remedios utilizados por personas para evitar o disminuir el exceso de sudor, es el jugo de tomate y uvas, estos permiten combatir la hiperhidrosis. Otro que es utilizado es el suero de leche fría y puedes frotar con patatas la zona afectada. También puedes utilizar un desodorante natural, ya que los comerciales quitan el olor, pero no el sudor.

Usar en un recipiente y proceder a mezclar media taza de vinagre con un poco de aceite esencial de lavanda o de romero, después debes de cerrarlo. Luego debes de agitarlos y dejar reposar en un lugar fresco y en la luz directa del sol. Todos los días debes agitarlos durante unos 30 segundos y después de una semana lo puedes usar.

Para disminuir el mal olor que se genera por el sudor, debes de tomar un algodón y lo mojas con el desodorante natural. Y procedes pasarlo por la zona donde se genera una mayor transpiración.