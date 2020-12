Ventilar adecuadamente tu casa es absolutamente esencial, sobre todo, si tienes invitados y quieres evitar ciertas propagaciones virales. En particular:

Elimina los contaminantes domésticos (disolventes, productos de mantenimiento, pegamento, amoniaco, esporas de hongos y moho, etc.)

Reduce la contaminación del tabaco

Elimina los olores

Evacua el CO2 de la respiración y la combustión y aumenta el nivel de oxígeno

Reduce el nivel de humedad, aumentando la eficiencia de calefacción

¡Todo esto beneficia tu salud, tu nivel de comodidad y tu billetera! Ventilar te mantiene saludable y a tus invitados también.

¿CÓMO SE VENTILA SIN ENFRIAR TODA LA CASA?

15 minutos son suficientes para ventilar la casa correctamente cuando hay invitados y cuando no

¡Una ventana abierta durante 15 minutos es suficiente! Eso es. Con este método, solo se enfriará el aire interior. Solo tardará unos minutos en volver a calentar la habitación.

Sin embargo, dejar una ventana oscilobatiente entreabierta todo el día no es eficaz: enfría las paredes y cuesta mucho más volver a calentar la habitación.

Ventilar preferiblemente antes de las 10:00 o después de las 21:00

El aire exterior está menos contaminado antes de las 10 am o después de las 21:00. Así que asegúrate de aprovechar estos horarios y, si puedes, abre las ventanas que no den a la calle, así tus invitados encontrarán una temperatura armoniosa al momento de llegar.

Cómo ventilar tu casa si tienes invitados

Sin embargo, no te preocupes demasiado por la contaminación: los estudios han demostrado que el aire interior en oficinas y hogares está, en promedio, más contaminado que el aire exterior.

Prioridad para la cocina y el baño

La cocina y el baño son las estancias que más se benefician de ventilar cuando hay invitados. Luego vienen los dormitorios. En otras habitaciones, el aire generalmente circula correctamente. Por tanto, es menos importante ventilarlos con regularidad, a menos que haya un problema de humedad.

¿Airear o ventilar?

Si la ventilación se realiza ocasionalmente, la instalación de un sistema de ventilación asegura la renovación continua del aire. Esta también es una solución para habitaciones sin ventanas (el baño, por ejemplo).

Existen muchos sistemas e incluso ahora algunas ventanas están equipadas con rejillas de ventilación ajustables que permiten regular el paso del aire.

FORMAS DE MANTENER UNA HABITACIÓN VENTILADA SI HAY INVITADOS

Mantener tu casa bien ventilada es importante para mantener un flujo de aire saludable. Una ventilación adecuada reduce la acumulación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y puede ayudar a aliviar las alergias y los síntomas del asma. Nos complace ofrecer estos útiles consejos para mejorar la ventilación de tu hogar.

Enciende esos ventiladores

El hecho de que utilices el aire acondicionado no significa que no debas encender el ventilador de techo, sobre todo, si tienes invitados. Los ventiladores de techo estimulan la circulación y el movimiento de aire saludable al expulsar el aire viciado y los vapores, por lo que debes mantener un ventilador en funcionamiento siempre que estén en la habitación.

Como beneficio adicional, hacer funcionar tu ventilador de techo crea un efecto de sensación térmica en la piel, lo que hace que se sienta más fresco que la temperatura de la habitación. Este efecto te permite reducir su uso de CA, promoviendo una gran eficiencia energética.

También puedes hacer funcionar ventiladores de mesa o de piso, aunque no son tan fuertes.

Puertas interiores abiertas

Incluso si no utilizas tus ventiladores, abrir todas las puertas interiores puede permitir que el aire circule por toda la casa. El efecto no será tan drástico, pero todo ayuda.

Sin embargo, no abras puertas que no conduzcan a ninguna parte, como puertas de armario o despensa. Mantener estas puertas cerradas permite que el aire se mueva donde lo necesites en lugar de quedar atrapado en un área no utilizada.

Usa un abanico de caja en ocasiones

Los ventiladores de caja son herramientas potentes y asequibles para eliminar el aire viciado. Si estás trabajando en un proyecto y necesitas sacar el aire de la casa rápidamente, instala un ventilador de caja en una entrada o ventana con la posición invertida. Esta configuración extrae el aire interior hacia el exterior, lo que reduce los COV al instante. Si bien no deseas utilizar este método todos los días, es una buena opción cuando lo necesitas.

¿QUÉ ES CONDENSACIÓN?

La condensación se produce cuando el aire húmedo entra en contacto con el aire o una superficie que se encuentra a una temperatura más baja.

El aire contiene vapor de agua en cantidades variables; su capacidad para hacerlo está relacionada con su temperatura: el aire caliente retiene más humedad que el aire frío. Cuando el aire húmedo entra en contacto con una superficie más fría, el aire condensa parte de su humedad en esa superficie.

El aire de nuestros hogares contiene vapor de agua de cocinar, lavar, secar la ropa y otras actividades. Durante el clima frío, este aire cálido y húmedo viaja a las partes más frías de nuestros hogares.

El exceso de vapor de agua en el aire se deposita sobre superficies frías e impermeables como ventanas y, en algunos casos, paredes. Esto se llama condensación. La condensación también puede ocurrir en lugares menos visibles como detrás de los muebles, chimeneas bloqueadas y debajo del piso laminado.

Ventilar tu casa si tienes invitados

Causas de la condensación

Con el fin de hacer que las viviendas sean más eficientes energéticamente, se han dotado de aislamiento y se han hecho herméticas con doble acristalamiento. Esto significa que el aire húmedo generado por las actividades diarias no puede escapar, lo que conduce a la condensación. Las condiciones que determinan la condensación son las siguientes:

El nivel de humedad en el aire.

La temperatura del aire en tu hogar.

La temperatura de la superficie de las ventanas y paredes y otras superficies.

¿Cómo controlar la condensación?

La condensación se puede controlar mediante ventilación. Existe una variedad de diferentes métodos y sistemas de ventilación que pueden enfocarse en habitaciones individuales o instalarse para ventilar casas enteras.

Ventilación

Quieres lograr estas cosas con ventilación:

No más condensación

No más aire húmedo y viciado

Aire fresco limpio y filtrado

Como buen punto de partida, tiene sentido abrir las ventanas para permitir la ventilación cruzada y tomar medidas para crear menos humedad. Puedes poner tapas a las sartenes cuando cocines, agregar agua fría antes que agua caliente al hacer un baño, secar la ropa al aire libre o en una habitación con un extractor de humedad controlada, evitar secar la ropa húmeda en radiadores calientes.

También debe regular la calefacción para que esté constantemente encendida a una temperatura más baja. Al evitar cambios rápidos de temperatura, ayudará a reducir la condensación.