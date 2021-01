Cada día envejecemos más lo cual es completamente normal. Envejecer forma parte del ciclo de la vida. En algunas personas el paso del tiempo es apenas perceptible, mientras que para otros las huellas del envejecimiento son más notorias. Y al igual que con la piel el pelo tiende a envejecer, se torna débil y pierde volumen, por lo que se resquebraja fácilmente.

Causas del envejecimiento del pelo

Durante el proceso del envejecimiento ocurren algunos cambios hormonales, los cuales causan que el cabello pierda lípidos y aminoácidos. Como consecuencia de esto el cabello reduce su diámetro, pierde elasticidad y su firmeza habitual. Por otra parte la cutícula del pelo se adelgazará, por lo que ya no tendrá el mismo nivel de protección

Aunque el envejecimiento del pelo no solo se debe a factores internos, pues algunos factores externos como las condiciones ambientales, la exposición al sol, la humedad o el frío, pueden afectar el envejecimiento del cabello. Los tratamientos con herramientas de calor como la secadora o la plancha para pelo pueden contribuir a ello, al igual que con la aplicación de productos químicos para teñir el cabello. Todos estos factores pueden acelerar el proceso de envejecimiento del cabello.

Métodos para combatir el envejecimiento del pelo

Para que tu cabello se mantenga en perfectas condiciones a medida que pasa el tiempo vas a necesitar aplicar algunos cuidados especiales. Los productos que usas al igual que tu dieta y estilo de vida son factores que afectarán de forma importante la salud de tu cabello.

Es normal que con el envejecimiento venga la caída del cabello y que poco a poco ya no vuelva a crecer. No existe ningún producto en el mercado que pueda evitar que esto suceda, no te dejes engañar. Lo que sí puedes hacer es alargar la vida de tu pelo al seguir una serie de cuidados, de esta forma se mantendrá los suficientemente sano como para durar unos cuantos años más de lo habitual.

No importa cuál sea tu edad, si sigues estos consejos podrás combatir los cambios naturales que están vinculados al envejecimiento y así tener una cabellera brillante y voluminosa.

A continuación conocerás algunas de las recomendaciones que dictan algunos especialistas para mejorar la salud de tu cabello y que así puedas lucirlo sin importar la edad que puedas llegar a tener.

Lava tu pelo con la menor frecuencia posible

Asegúrate se hacerlo solo cuando consideres que está lo bastante sucio como para que amerite una limpieza, lo más recomendable es que lo hagas 2 veces por semana como mínimo. Consigue un champú que se adapte mejor a tu cabello, si es seco, graso, ondulado o lacio. Evita usar champú en exceso. Al momento de secarlo evita frotar la toalla contra tu pelo, solo debes hacer que esta absorba el exceso de agua. Luego podrás dejarlo que se seque solo.

Usa acondicionador

Los acondicionadores y voluminizadores son fundamentales. Estos productos combinados con un champú adecuado puede fortalecer tu pelo, no solo dejándolo más sano y brillante, sino que también le aportará volumen y movimiento.

Esto se debe a que sus componentes cambian la carga electrostática de las fibras y de esta manera se mantendrán separadas entre ellas, lo que le dará más movimiento y volumen a tu cabello.

Tintes y otros productos adecuados

Si eres de esas mujeres que no soportan las canas, y no puedes vivir sin teñirte el cabello al menos una vez por semana para retocar las raíces, debes asegurarte de proteger tu cabello. Para esto debes conseguir los mejores productos, los más recomendados son los que se adapten a tu tipo de cabello.

Pero particularmente, silo que deseas en mantener tu cabello sano pero libre de canas, puedes optar por productos orgánicos. Sus componentes no solo son fantásticos para mantener la salud de tu pelo, sino que también contribuyen al medio ambiente y suelen ser bastante económicos.

Aliméntate bien

“Eres lo que comes”, eso es lo que suelen decir algunos especialistas, y esto se debe a que si llevas una dieta balanceada lo más probable es que recibas los elementos adecuados para mantenerte completamente saludable.

Pero esto no solo se basa tener una dieta sana, ya que con el paso del tiempo las personas tienden a comer raciones más pequeñas lo cual se debe a que generalmente se pierde el gusto, y es a partir de aquí donde comienzan las deficiencias nutricionales. Por ello no solo es importante lo que comes, sino también la ingesta de comida en general.

Evita saltarte las proteínas

Con la llegada de la vejez mucha personas pierden el gusto por la carne, o en algunos casos simplemente ya no pueden comerla por la misma razón. Pero no se deben dejar de consumir estos alimentos. Para ello lo mejor es comas al menos un poco de carne roja por al menos 2 veces a la semana, de esta forma podrás obtener la proteínas necesarias al igual que los nutrientes y las vitaminas que tu cuerpo necesita.

Pero en caso de que no puedas consumir carne, existen algunos suplementos para aportarte la cantidad necesaria de proteína. También puedes sustituirla con otros alimentos que cuenten con los mismos niveles de valor proteico que la carne.

Consulta a su médico

Es probable que algunos medicamentos puedan afectar la salud de tu pelo, por lo que puedes consultar con este y pedirle algún consejo sobre cómo puedes hacer para contrarrestar estos efecto, o incluso cambiar la medicación.

Algunos productos farmacéuticos pueden causar efectos secundarios como la caída del cabello o generar problemas cardíacos.

Debes ser consciente de que nadie con más de 60 años posee la misma cabello que tuvo alguna vez a sus 15 o 20 años, por lo que si deseas mantenerla lo más sana posible debes seguir estos consejos.