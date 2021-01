Perder peso y la grasa excedente para tonificar el cuerpo es el objetivo de muchas personas, tanto hombres como mujeres, que por cuestiones de salud o estética desean lograr su cuerpo ideal. Pero el problema se está cuando piensan que pueden lograr estos objetivos de la noche a la mañana, usando algunos productos siguiendo unos consejos que prometen esto.

Lo cierto es que esto no funciona así, pero a pesar de que es un procedimiento que toma tiempo y esfuerzo puedes eliminar la grasa de tus caderas y cintura con estos consejos.

Muchas veces las personas hablan de perder la grasa que está localizada en áreas específicas de tu cuerpo, pero lo cierto es que no se puede eliminar esa grasa localizada. O bueno, al menos no se puede eliminar de forma totalmente aislada.

No creas todo lo que encuentras en internet, no hay productos, ni alimentos, ni ejercicios, ni nada que pueda ayudarte a lograr ese objetivo. No dejes que te engañen.

Si verdaderamente lo que deseas es perder esta grasa localizada, vas a tener que comenzar con una rutina de vida saludable y notarás con el tiempo que con una buena dieta, actividades físicas y una serie de consejos, podrás notar los cambios en tu cuerpo.

Adelgazar las caderas rápidamente

La verdad es que hacer las cosas con prisa nunca termina bien, menos aún cuando se trata de perder peso. Lo cierto es que no existe ningún producto mágico que pueda ayudarte a lograr este objetivo de un día para otro. Tienes que ser realista y marcarte unos objetivos a largo plazo y trazar un plan para conseguirlos.

Con un buen plan y siguiendo las pautas al pie de la letra podrás lograr tu meta. Tendrás que mejorar tu dieta así como comenzar una rutina de entrenamientos diarios, los cuales deberás cumplir sí o sí para acabar con esa gordura en la cintura y las caderas.

Recuerda que el ejercicio físico y la dieta serán tus mejores amigos en esta travesía.

Consejos para una buena dieta y reducir la grasa de las caderas

Honestamente aquí no hay secretos o trucos que no hayas leído en otros artículos:

Debes eliminar la comida chatarra de tu dieta.

Tienes que eliminar o al menos reducir sí o sí la ingesta de alcohol y las bebidas carbonatadas .

y las bebidas . Toma agua diariamente y de forma de forma regular.

Puedes cambiar la leche entera por leche descremada o si lo deseas también puede comenzar a tomar leche de almendras, leche de arroz, leche de soja o cualquier otro tipo de leche vegetal .

. Come más verduras y frutas.

Evita comer alimentos procesados como verduras congeladas o empaquetadas.

como verduras congeladas o empaquetadas. Reduce el consumo de carbohidratos por las noches.

por las noches. Despídete del azúcar al igual que de los productos procesados que la contengan.

No comas pan, a menos que sea integral, del cual no podrás pasarte de los 20 gramos .

. Reduce tu consumo de carnes rojas (cerdo, cordero, res) y aumenta la ingesta de carnes blancas (pavo, pollo, pescado).

Debes tener en cuenta que estos consejos puedes ir aplicándolos a tu dieta de forma gradual, nunca de manera inmediata, esto se debe a que tu cuerpo debe ir adaptándose a la reducción de algunos alimentos y a procesar algunos nuevos.

Ejercicios para reducir la grasa de tus caderas y cintura

Con esta sencilla rutina de ejercicios diarios podrás comenzar a tonificar tu abdomen, reducir tu cadera y cintura.

El secreto está en que los primero 30 minutos de ejercicios físico sea cardio, de esta forma reducirás la grasa en general. Puedes trotar o caminar para comenzar con los ejercicios de tonificación y así reducir la grasa.

Elevación de piernas:

Para comenzar debes colocarte sobre una alfombrilla en el suelo, con las rodillas y las manos sobre la superficie y mirando hacia al frente. Empieza levantando una de tus piernas hacia atrás, que quede en una posición de un ángulo de 90° alineada con tu tronco debes mantener esta posición por unos 20-30 segundos. Debes repetir esta misma acción con tu otra pierna. Haz varias repeticiones con cada pierna.

Elevación de caderas:

Túmbate boca arriba, flexiona las piernas y junta tus brazos a tu torso, deben estar pegados al mismo tiempo al suelo. Las plantas de tus pies tienen que estar totalmente apoyadas en el suelo. Eleva tus caderas y mantén esa posición durante unos segundos, luego baja y descansa. Haz varias repeticiones.

Abdominales:

Túmbate en el suelo, flexiona las piernas y coloca tus manos por detrás de tu cabeza. Lleva tu mano derecha a tu talón izquierdo y regresa a tu posición inicial. Repite el mismo movimiento pero con la mano izquierda y el talón derecho. Haz unas 50 repeticiones con cada mano, con series de 10.

Sentadillas:

Ponte de pié y separa tus piernas en línea con tus hombros. Estira los brazos hacia al frente y desciende los glúteos hasta que tus piernas formen un ángulo recto. Regresa a tu posición inicial y repite varias veces.

Estocadas:

Ponte de pie y da un paso adelante mientras flexionas tus rodillas y vas descendiendo. La otra pierda debe quedar atrás y en un ángulo recto de 90° al igual que la pierna que está adelante. Vuelve a la posición inicial. Repite varias veces mientras vas alternando las piernas.

Tijeras:

Túmbate boca arriba y eleva las piernas. Comienza a cruzarlas entre ellas, como si se tratara de un par de tijeras. Hazlo por unos segundos y descansa. Repite varias veces.

No olvides que estos cuidados no solo son para lograr mejorar tu aspecto físico, recuerda que también es un tema de salud, la cual debe ser tu principal prioridad. Y recuerda que para lograr tus objetivos debes ser constante y seguir al pie de la letra tu dieta y la rutina de ejercicios físicos.