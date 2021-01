Microsoft no solo logró mejorar sus sistemas de una manera fantástica con su nueva actualización para Windows 10, sino que consiguió mantener a sus usuarios al permitirles conseguir completamente gratis este nuevo sistema operativo a todos aquellos usuarios que previamente tuvieran instalado los sistemas de Windows 7 u 8 con las licencias originales. Puedes conseguir actualizar tu sistema operativo de forma completamente legal, y con esta guía podrás descubrir cómo hacerlo.

Si todavía no lo has hecho ¿a qué estás esperando? Podrás actualizar el sistema de tu ordenador de 2 formas, ambas completamente legal y gratis.

El precio de una licencia original del Windows

Para activar la actualización de Windows existen 2 licencias:

Por un lado está la licencia RTL o retail que puedes adquirirla en la tienda de Microsoft o en algún establecimiento físico. Con las licencias RTL puedes instalar el sistema operativo Windows en más de un ordenador, teniendo en cuenta de que no debes usar la clave de la licencia en más de un ordenador al mismo tiempo . El costo de la versión Home de Windows 10 es de 135 euros , mientras que la versión PRO cuesta 279 euros . Ambas versiones cuentan con funciones diferentes y puedes adquirirlas en Microsoft Store.

Antes de actualizar Windows 10

Lo que debes hacer antes de comenzar a actualizar el sistema operativo es respaldar todos tus archivos. Haz una copia de todos los documentos que consideres importantes o creas que vas a necesitar más adelante. Para ello puedes respaldar en una unidad externa o en la nube.

No importa si recurres a un pendrive, un disco duro o a la nube, lo importante es que crees una copia de todos los archivos importantes que tengas, de esta forma podrás evitarte pasar un mal rato. Luego solo tendrás que comprobar si tu ordenador cuenta con una licencia original de Windows 7 u 8. Una vez que te hayas asegurado de ello puede proseguir a actualizar el sistema operativo de tu ordenador.

Actualizar a Windows 10 gratis y legal

Si quieres actualizar el sistema operativo de tu ordenador y pasar de Windows 7 o 8 a Windows 10, solo debes hacer lo siguiente:

Primero debes dirigirte a Microsoft Store o Microsoft.com. Una vez ahí debes seleccionar la opción de Descargar ahora la herramienta. Inmediatamente comenzará la descara del archivo MediaCreationTool.exe. Cuando este haya terminado de descargar debes ejecutarlo en el ordenador que tengas pensado actualizar el software. Tienes que aceptar la licencia del software y una vez que lo hayas hecho el programa te preguntará qué quieres hacer. Tienes que elegir la opción de Actualizar este equipo ahora. Luego selecciona en Siguiente e inmediatamente comenzará la descarga del Windows 10.

Este proceso puede tardar unos minutos. Cuando termine, la aplicación te guiará por algunas ventanas diferentes en las que deberás responder unas preguntas referentes a la actualización, como por ejemplo el tipo de Windows 10 que deseas instalar o si quieres conservar tus archivos en el ordenador.

Luego de esto te aparecerá una ventana en la que te indicará que ya está todo listo para comenzar con la instalación del programa, y después solo tendrás que cliquear en Instalar para que el proceso de la actualización comience.

Finalmente tu nuevo software de Windows 10 a estará activado, y recuerda que esa licencia solo será válida para tu ordenador, por lo que no podrás usarla para instalarla en otra PC. Y no olvides que para que esto funciones tienes que contar con un Windows 7u 8 con licencia original o por el contrario esto no funcionará.

¿Y si no tienes una licencia original?

Técnicamente también puedes usar el Windows 10 aún si no cuentas con una licencia válida. Existen 2 opciones para ello:

En primer lugar puedes realizar una instalación limpia , para ello puedes crear un disco de arranque USB. Con este método no necesitarás ingresar la licencia y saltarte esa parte de procedimiento para ingresarla más tarde. El software se instalará perfectamente y no tendrás casi ninguna limitante , aunque no podrás cambiar los colores o el fondo de pantalla , además de que tendrás una marca de agua minúscula que te indicará el programa no se encuentra activado.

¿Qué te ha parecido? ¿Ya instalaste el software en tu ordenador?