Cómo lavar la ropa sin suavizante y que quede esponjosa

Aunque muchos amamos el efecto que tiene el suavizante, realmente es malo para tu ropa, tu salud y el planeta. No hay una razón extremadamente buena como para tener la obligación de usarlo.

LAVAR LA ROPA SIN SUAVIZANTE

Nos han dicho antes, y repetidas veces que el suavizante de telas es una pérdida de dinero y es malo para la ropa y el medio ambiente.

Cómo funciona el suavizante de telas

Los suavizantes de telas tuvieron su apogeo hace cincuenta años, cuando los detergentes para ropa no eran tan efectivos y dejaban la ropa áspera y rústica. Ese ya no es el caso. Los detergentes modernos hacen un buen trabajo limpiando y suavizando adecuadamente, por lo que realmente no necesitamos agregar suavizante, ya sea en forma de líquido en la lavadora o en una hoja para secadora.

Los peligros del suavizante de telas

Esto puede sonar bien, pero introduce una serie de sustancias químicas nocivas en nuestro cuerpo. Existe evidencia de que los suavizantes hacen que la ropa sea más inflamable, y sabemos que contienen compuestos de amonio cuaternario, o ‘quats’, que están relacionados con irritaciones respiratorias y de la piel y son dañinos para el medio marino.

La capa suave se acumula con el tiempo, lo que impide la absorción, por lo que la ropa deportiva nunca debe lavarse con un suavizante.

SUAVIZAR LA ROPA SIN SUAVIZANTE

Afortunadamente, puedes dejar los suavizantes hoy. Es posible que tengas que acostumbrarte a la ropa menos suave, especialmente si se seca al aire, de lo cual somos grandes partidarios aquí, pero eso no es un ajuste difícil.

Puedes optar por la secadora, solo deberás cambiar las hojas por lana o bolas de fieltro o bolas de papel de aluminio.

El aceite de lanolina natural de la lana ayuda a suavizar la ropa.

Intenta agregar una taza de vinagre blanco al ciclo de enjuague.

Vayamos directo al grano, no debes usar suavizantes de telas. No solo son malos para tu ropa (especialmente la ropa deportiva en la que nos metemos), sino que tampoco son buenos para tu salud o el medio ambiente, simplemente no vale la pena.

Algunas otras alternativas

Seca tu ropa al aire, ¡ayuda a reducir la estática! También recomendamos mucho que se seque al aire porque no solo ahorra mucha energía (y dinero), sino que también aumenta la longevidad de la ropa.

Cómo lavar la ropa sin suavizante y que quede esponjosa

Hay menos rozaduras y desgaste, decoloración y encogimiento del color por el calor, además de que las secadoras descomponen el spandex / elastano más rápido, lo que hace que tu ropa se deforme y cause daños microscópicos a la tela; solo mira en la bandeja de pelusa, esas son fibras se ha roto o arrancado de la tela.

La ropa secada al aire definitivamente se sentirá menos suave que usar una secadora o especialmente si estás acostumbrado a los suavizantes de telas, pero puedes intentar simplemente ponerlas en la secadora durante unos minutos para esponjarlas si eso es un problema.

Evitan las telas sintéticas, ya que tienden a ser las que tienen problemas de estática, también puedes mantener tus prendas naturales y sintéticas separadas para ayudar con la estática: las fibras naturales esponjosas que frotan contra las sintéticas acumulan la carga estática.

También es una gran idea lavar los tejidos sintéticos en una bolsa Guppyfriend que no solo evita que se froten contra la otra ropa, sino que también atrapa las microfibras de plástico que liberan en el agua.

¿NECESITAS UN SUAVIZANTE?

Hay muchas razones por las que buscamos el suavizante el día de lavar hasta las sábanas del perro. Hábito, por ejemplo. Pero también queremos que nuestra ropa y ropa de cama tengan un olor fresco y se sientan cómodos, y que salgan libres de arrugas y estática.

Para algunos, el suavizante es tan esencial como el detergente (varias marcas incluso comercializan fórmulas dos en uno). Pero, ¿alguna vez ha considerado si el suavizante de telas realmente funciona o no y cómo afecta a cada artículo que envía a través de la lavadora?

El suavizante de telas líquido, las toallitas para secadora y las bolas para secadora no fueron creados de la misma manera.

HAY TRES TIPOS PRINCIPALES DE SUAVIZANTES DE TELAS

Suavizante de telas líquido, toallitas para secadora y bolas para secadora. Pero según un estudio, no son necesariamente iguales. Se descubrió que los suavizantes líquidos son más efectivos para eliminar los olores y suavizar la ropa, siempre que no sea un producto formulado con detergente. ¿Una desventaja del tipo líquido? Es el más caro por carga y está elaborado con productos químicos que pueden irritar fácilmente la piel sensible.

Cómo lavar la ropa sin suavizante

Las hojas para secadora, por otro lado, son menos costosas y ganan en la categoría de conveniencia. Su tamaño liviano los hace fáciles de llevar a la lavandería o empacarlos para viajar. Pero por muy convenientes que sean, su capa transparente también puede dejar una marca en la secadora, obstruir el filtro y hacer que la pelusa en la ropa sea mucho más evidente.

Las bolas de secado son las menos costosas y las más ecológicas, ya que generalmente están hechas con lana o plástico sin BPA resistente al calor. Si bien tienen ventajas ambientales, a menudo pueden dejar la ropa rígida o áspera.