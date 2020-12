¿Quieres saber cómo hacer que tus zapatos no resbalen? Estás en el lugar correcto, ya que te mostraremos cómo preparar zapatos y botas para el invierno. Ya sea caminando penosamente por el hielo, la nieve en polvo o una superficie resbaladiza, es esencial que aprendas a hacer que tus zapatos sean antideslizantes.

HAZ QUE TUS ZAPATOS SEAN ANTIDESLIZANTES EN CASA

Materiales que necesitarás

Adhesivos de tracción

Almohadillas de agarre

Almohadillas de pulverización

Laca para el cabello

Lima de uñas

Pegamento de goma y sal

Papel de lija

Arena seca

Adhesivo

Pintura de hojaldre

Cinta adhesiva

Nota: No es necesario que utilices estos materiales al mismo tiempo, como se aclarará en esta guía. Por cierto, estos consejos funcionan para diferentes tipos de zapatos y botas.

¿QUÉ HACER?

Raspar los zapatos

Si deseas saber cómo hacer que tus zapatos sean antideslizantes, comienza por rasparlos en superficies rugosas. Esto es más común en los zapatos nuevos, pero las suelas desarrollan un agarre más fuerte cuando se desarrollan abrasiones y rincones.

Solo necesitas caminar sobre rocas, grava y concreto rugoso. Prueba esto en pasillos de textura rugosa y rejillas de metal texturizadas. De todos modos, ni siquiera tienes que caminar: simplemente frota los zapatos sobre estas superficies y el agarre debería mejorar.

Papel de lija

Comienza por las partes más suaves de los zapatos. Usa un papel de lija de grano 50 (cualquier cosa un poco gruesa está bien). Sin embargo, esta técnica puede no ser tan efectiva en zapatos planos y sandalias. Simplemente sigue lijando hasta que la superficie se vuelva un poco áspera.

Cómo hacer que los zapatos no resbalen

Lima de uñas

Si el papel de lija no funciona o no tienes uno disponible, usa una lima de uñas en su lugar, pero no las mezcles con una clavadora o una pistola de clavos.

Usa esto como papel de lija y raspa las secciones planas y lisas del zapato que hacen contacto con el piso. Las limas de metal son las más eficientes, pero puedes usar una lima de uñas en un apuro. Al igual que con el papel de lija, cuanto más grueso, mejor.

Almohadillas de agarre

Si tus zapatos ya están gastados, usa almohadillas de agarre. Aplica estas almohadillas texturizadas en la suela. Compra solo almohadillas de agarre de calidad para que tus zapatos no se sientan pegajosos. Lo bueno es que las almohadillas de agarre no son caras y están ampliamente disponibles.

Almohadillas rociadoras

También conocido como recubrimiento en aerosol, puede usarlo en lugar de almohadillas adhesivas. Hay muchos tipos de aerosoles de agarre, así que busque uno que combine bien con sus zapatos. Los aerosoles de tracción y las almohadillas de agarre tienen la misma función y, a menudo, se venden en las tiendas, aunque los aerosoles pueden ser más costosos.

Laca para el cabello

Otra forma de hacer que los zapatos sean menos resbaladizos es aplicar una buena cantidad de laca para el cabello en las suelas. Deja que la laca se asiente durante un minuto antes de salir a caminar. Esta no es una solución permanente, pero funcionará en caso de una emergencia y no tengas ninguna solución antideslizante cerca.

Pintura puff

Busca cómo hacer que tus zapatos sean menos resbaladizos en la web, y encontrarás pintura de hojaldre entre los métodos utilizados. La pintura de hojaldre se refiere a un tipo de pintura que se usa en las manualidades de los niños.

Una vez que la pintura se ha secado, desarrolla una superficie rugosa y texturizada. Esto es lo suficientemente bueno para mejorar el agarre de los zapatos. Basta aplicar una fina capa de pintura en la suela, dejar secar unas horas y llevarlas.

La pintura de hojaldre dura más que la laca para el cabello, pero es necesario volver a aplicarla para obtener resultados óptimos. Al igual que la laca para el cabello, esta no es una solución permanente.

Cinta adhesiva

La cinta de enmascarar te brinda una forma rápida de aumentar la tracción. Simplemente aplica un par de rollos de cinta adhesiva en forma de X. Aplícalos en las partes más planas y anchas para obtener efectos óptimos. La cinta de enmascarar es buena, pero solo funcionará mientras quede adhesivo.

Cómo hacer que los zapatos no resbalen

Pegamento de goma y sal

Un poco de textura granulada puede mejorar el agarre de tus zapatos para que no se deslicen. Mezcla sal y pegamento y aplícalo en la suela de tus zapatos. Espera un par de minutos y luego camina.

Arena

Esta es una de las formas más fáciles de mejorar la tracción del calzado es usar arena. Usa adhesivo en aerosol y aplica la arena a lo largo del fondo.

Puños de hielo

Si los métodos anteriores no funcionan o no te gusta el enfoque de bricolaje, simplemente compra agarraderas para hielo. Si lo pones en tus zapatos o botas, podrás caminar sobre la nieve y el hielo.

CONSEJOS

Siempre prueba la solución antideslizante antes de probarla en una superficie resbaladiza. Si la solución funciona, pruébalo. Recuerda que algunos de los métodos aquí descritos no son permanentes, por lo que no están diseñados para viajes largos. La eficiencia de cada solución también depende del estado de tus zapatos.

Conclusión

Saber cómo hacer zapatos antideslizantes es esencial si pasa tiempo al aire libre durante el invierno. Resbalarse no solo es vergonzoso, ya que una caída peligrosa podría provocar lesiones. Sí, puedes comprar botas y zapatos antideslizantes, pero son caros. Si sigues los consejos, podrás caminar sobre superficies resbaladizas con confianza.