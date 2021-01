Existe una gran variedad de estilos para el pelo, tanto para mujeres como para hombres, algunas(os) lo prefieren corto y otras(os) lo prefieren largo, pero eso sí, no cabe la menor duda de que, tengas el tipo de cabello que tengas, es importante cuidarlo y mantenerlo hidratado, ya que un cabello sano es un aspecto muy atractivo para cualquier persona.

Si eres de las personas que sueñan con lucir una larga cabellera pero no logra que su cabello crezca rápido y por ello termina siempre cortándolo, no te preocupes, presta mucha atención a los consejos que aquí te daremos para que puedas brindarle a tu cabello un crecimiento sano y rápido. Pero no dejes de lado las razones por las cuales una mujer puede perder su pelo.

Remedios caseros para fortalecer el crecimiento del pelo

Si bien es conocido que en el mercado existe una amplia variedad de productos para el cabello, como champús especiales para cabello seco o graso, acondicionadores hidratantes e incluso ampollas que regeneran las hebras.

Existen también una amplia variedad de remedios caseros que puedes aplicar en tu cabello y te ofrecerán grandes beneficios si eres de los(as) que prefieren optar por una alternativa natural, logrando evitar que se te caiga más el pelo en septiembre que en otros meses del año.

Tipos de remedios caseros

A continuación te enlistaremos algunos de ellos:

Aceite de oliva: El aceite de oliva te ayuda a promover el crecimiento del cabello aportándole más brillo y vitalidad. Este tratamiento deberás aplicarlo en tu cabello cada 15 días.

Ahora, para aplicar este remedio casero, solo necesitas calentar dos cucharadas de aceite de oliva con una cucharada de romero durante un minuto, dejar reposar y luego, aplicarlo en todo tu cabello (teniendo cuidado con las raíces si eres de cabello graso) y especialmente en las puntas, lo dejas actuar por 15-20min y luego retiras con agua y champú.

Agua con limón: El limón es un componente que contribuye a estimular el crecimiento del cabello ya que regula la grasa que causa la obstrucción de los folículos pilosos y en base a esto, aporta vitaminas antioxidantes que ayudan a nutrirlo.

Solo debes añadir el jugo de un limón a un vaso con agua y aplicarlo en tu cabello, lo dejas actuar durante 45min y retiras con abundante agua. Puedes realizar este tratamiento una vez a la semana o dos si eres de cabello graso.

Cebolla: La cebolla es conocida por ser un alimento muy nutritivo y sin duda ayudará a fortalecer el crecimiento de tu cabello debido a todas las vitaminas que contiene, lo que debes hacer es cortarla en pequeños trozos y agregarla a tu champú. Deja reposar esta fórmula en un lugar con una temperatura fresca por una semana y úsalo como de costumbre.

Infusión de romero: El romero es conocido por actuar como un estimulante para el cabello el cual le proporciona una mejor textura, más brillo y un fuerte crecimiento. Solo necesitas colocar un conjunto de hojas de romero en agua hirviendo y luego dejarlo enfriar. Esta infusión podrás usarla para enjuagar tu cabello cada vez que quieras, puede ser todos los días después de bañarte, como si de una crema para peinar se tratara.

Aloe vera: El aloe vera es una de las plantas con más beneficios tanto para la piel como para el cabello, ofrece una nutrición e hidratación capilar, aportándole a tu cabello más brillo y suavidad.

Solo necesitarás extraer el cristal de una penca de aloe vera, batirlo muy bien hasta que quede en forma de gel y aplicarlo de manera uniforme en todo tu cabello antes de bañarte, lo dejas actuar por 15-20 min y retiras con agua y champú. Puedes realizarlo una vez a la semana, si eres de cabello seco, o cada 15 días si eres de pelo graso.

También puedes realizar una mascarilla de Aloe Vera y miel, repitiendo el mismo procedimiento que te hemos indicado anteriormente, con la particularidad de agregarle una cucharada de miel al gel de aloe vera. Te recomendamos retirarla con agua tibia.

Si cortas tus puntas cada 3 meses, solo estarías cortando 1cm de los 3cm que te crecieron, así que olvida esa falsa creencia de que tu cabello crecerá más rápido si no lo cortas, y que por lo contrario, si lo cortas no crecerá jamás, ya que con ello solo lograrás que crezca con unas puntas muy maltratadas y abiertas.

Hábitos alimenticios que propician el crecimiento del pelo

Ya que cuentas con una diversidad de remedios caseros que puedes probar en casa, es necesario decirte que, lo que comes también es muy importante y tiene un gran efecto en la salud de tu cabello, por lo que necesitas alimentarte de mucho hierro, vitaminas y minerales, a continuación te diremos cuáles son los alimentos que le pueden proporcionar un mejor y más rápido crecimiento a tu cabello:

Vitamina A: esta vitamina funciona en la lubricación del folículo piloso, fortaleciendo el cabello y previniendo su caída. La misma se encuentra en alimentos como: los huevos, las verduras, el hígado, la leche fortificada y en el aceite de oliva.

Vitamina B: esta vitamina es una excelente fuente de ácido fólico, el cual ayuda a la oxigenación de la sangre de los folículos pilosos permitiendo la mejor circulación y óptimo crecimiento del cabello. En los alimentos donde se encuentra presente esta vitamina son: el pescado, el pollo, la carne roja y blanca, los cereales integrales, las legumbres, los huevos y los frutos secos.

Vitamina C: la vitamina C, al igual que las vitaminas A y B, le proporciona a tu cabello los nutrientes necesarios para su crecimiento ya que contribuye a la formación de colágeno, permitiendo que estos nutrientes impacten las hebras capilares, absorban el hierro y estimulen su crecimiento. Dentro del grupo de alimentos ricos en esta vitamina se encuentran el limón, las espinacas, el brócoli, la naranja y el kiwi.

El hierro es un mineral necesario en la oxigenación del cuero cabelludo y es fundamental para que crezca fuerte y sano, el mismo puede encontrarse en las verduras, la carne roja y las espinacas.

El zinc ayuda a fortalecer el cabello seco, débil y quebradizo, y se encuentra presente en carnes y pescados, berenjenas el apio, los espárragos, patatas, y los higos.

Finalmente, los líquidos también juegan un papel principal en el cuidado del cabello, pues su consumo equilibrado le va a proporcionar la hidratación necesaria y lo mantendrá sano y fuerte.

Consejos para el cuidado del pelo

Lava siempre tu cabello con agua tibia y solo haz una excepción con la última enjuagada la cual será con agua fría para cerrar la cutícula y fortalecer la hebra.

No te ates el pelo con mucha fuerza y no lo uses atado para dormir puesto que así evitas darle la respiración necesaria. Si vas a atarlo procura que sea con una cinta muy suave o en todo caso coletas de tela para que no marquen ni aprieten tu cabello.

Al momento de bañarte, realiza siempre masajes capilares cuando apliques el acondicionador, esto ayuda a estimular la circulación de los folículos. Solo debes tomarte unos 5 min para masajear todo tu cuero cabelludo con las yemas de tus dedos realizando pequeños círculos. También puedes acostumbrarte a hacer estos masajes en cualquier momento.

Trata de no aplicarle calor a tu cabello más de una vez a la semana con planchas y secadores y siempre utiliza un protector de calor antes de ello.

Al momento de decolorarlo o teñirlo, recuerda que debes dejar un margen de tiempo para cambiar de color ya que el cabello se vulnerabiliza mucho en estos procedimientos y puedes quemarlo.

Ahora bien, si estás dispuesta o dispuesto a aplicar todo lo que te hemos indicado anteriormente y finalmente logras tener el cabello del largo que siempre quisiste, es importante que no te detengas ahí, también es necesario seguir cuidando tu cabello y proporcionarle la nutrición e hidratación necesaria por lo que te invitamos a seguir nuestros consejos para que puedas gozar de un cabello largo y sano por mucho tiempo.