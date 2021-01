Google drive es una herramienta diseñada por Google, que es muy útil para trabajos en conjunto. Esto permite que más de una persona tenga acceso al documento y pueda editarlo. Además que cuenta con muchas otras funciones, como el poder escanear cualquier documento a través de un dispositivo Smartphone.

Aquí podrás subir cualquier tipo de información en diferentes formatos, esto resulta perfecto debido a que en ocasiones los usuarios tienen problemas de compatibilidad de archivos. Con Google Drive no importa que paquete office tengas instalado o sistema operativo, debido a que este cuenta con su propio archivo de Word, Excel, entre otros, para evitar este problema.

Con google drive también tienes la opción de escanear utilizando tu dispositivo móvil. De esta forma puedes enviarle a otra persona un archivo PDF de un documento importante de forma inmediata, sin la necesidad de un escáner u ordenador. Resulta muy ventajoso contar con un escáner en tu móvil, y con Google Drive tienes la ventaja que podrás escanear y subirlo a la nube al mismo tiempo.

¿Qué es Google Drive?

Google drive es un servicio de almacenamiento de información que pertenece a Google. Cuenta con una versión completamente gratis que tiene una capacidad para almacenar datos de 15GB. Es muy útil debido que además de guardar información cuenta con muchas funciones.

El servicio funciona como si fuera un paquete Windows Office pero en línea. Permitiendo crear carpetas para poder almacenar y subir información de cualquier tipo. Además que puedes modificar documentos en línea en diferentes formatos, como PDF, Excel, Word, entre otros. También es posible crear formularios, para lo que necesites, y editar e introducir imágenes.

Google Drive se encuentra disponible para Android e iOS, es decir que es posible tenerlo en casi cualquier Smartphone. Es muy útil debido a cualquier archivo que puedas crear a través de tu teléfono inteligente podrás subirlo a la nube. Es posible sincronizar de forma automática o manual, para que seleccione qué archivos desea la nube.

Para qué sirve

Es una herramienta muy efectiva para los estudiantes, investigadores, administradores, etc. Debido a que puede crear documentos en diferentes formatos, y trabajar online un solo archivo desde cualquier dispositivo. Solo tienes que acceder a la nube con la ayuda de tu correo electrónico.

Es posible invitar a otros usuarios y darles el acceso a toda la información que tengas en la nube. De esta forma podrán editarlos, comentar o descargar los documentos. Es una herramienta muy útil cuando no cuentas con una computadora personal. Además que no hay problema con la compatibilidad, debido a que otros usuarios pueden tener una versión más actualizada de un archivo que tu computadora no podrá abrir.

Además de todo lo mencionado anteriormente, google drive tiene muchas funciones muy útiles que pueden ser de utilidad. Por ejemplo un escáner portátil, que te permitirá escanear cualquier documento de forma automática y subirlo a la nube de forma automática. Esta es una función perfecta para que las personas puedan pasarse documentos importantes en un instante

Pasos para escanear documentos con Google drive

Siempre buscamos la comodidad cuando se trata de escanear documentos, y qué mejor forma de hacerlo a través de tu Smartphone. Existen muchas aplicaciones que están disponibles para poder escanear cualquier documento. Sin embargo, con Google drive puedes hacer esto, y subirlo a la nube al mismo tiempo. A continuación se mostrará el paso a paso de como debes hacer para escanear un documento.

Lo primero que tienes que saber es que la aplicación viene incorporada de forma predeterminada en dispositivos Android. Para ubicarla tienes que buscar la carpeta de servicios de Google . Una vez la hayas encontrado y ejecutado, busca la opción que dice ”+”, al seleccionarlo se abrirá una menú de opciones en la parte de debajo de la pantalla

. Una vez la hayas encontrado y ejecutado, busca la opción que dice al seleccionarlo se abrirá una menú de opciones en la parte de debajo de la pantalla Dentro de la lista podrás ver una opción que dice Escanear , cuando la selecciones se abrirá de forma automática la cámara del sistema.

, cuando la selecciones se abrirá de forma automática la cámara del sistema. Ahora tienes que buscar el documento que desees escanear y sacarle una fotografía. Lo mejor de todo es que la aplicación recorta la imagen de forma automática la parte que necesites; sin embargo, también lo puedes hacer de forma manual.

y sacarle una fotografía. Lo mejor de todo es que la aplicación recorta la imagen de forma automática la parte que necesites; sin embargo, también lo puedes hacer de forma manual. Una vez este ya está recortada la imagen, tienes que seleccionar la carpeta donde se almacenarán los documentos escaneados y listo. Resulta muy ventajoso debido a que podrás escanear lo que deseas sin tener que instalar otra aplicación

Ventajas de tener un escáner con Google drive

El Google drive como ya se mencionó es una herramienta que puede servirle a cualquier persona. Para un grupo de trabajo resulta perfecta, debido a que todos pueden tener acceso a un documento solo ingresando a la nube. Además que tiene muchas otras funciones que pueden ser de utilidad, como el escáner.

Siempre es bueno contar con un escáner en tu dispositivo, debido a que en el caso que desees enviarle un documento a una persona lo puedas hacer de inmediato. Debido a que no es lo mismo enviar un archivo PDF, que uno en formato de imagen. En caso de que sea un documento importante es necesario que sea enviado en un archivo PDF para mayor seguridad.

Es una gran ventaja tener el escáner de Google drive, debido a que no necesitas descargar una aplicación externa que te podrán lento el dispositivo. Además que podrás escanear y subirlo a la nube al mismo tiempo, lo que permite ahorrarse tiempo, en caso que necesites subir un documento rápido.