Si tu dispositivo Android es robado o perdido y estás buscando una manera de encontrar tu teléfono, entonces estás en el lugar correcto. En este artículo, te proporcionaremos algunas opciones que te ayudarán a encontrar tu teléfono.

ENCONTRAR TU ANDROID PERDIDO

Google ofrece una aplicación y un sitio web llamado Find My Device a través del cual puedes revisar tu teléfono Android perdido, bloquearlo y borrar todos los datos si lo deseas. Mientras que los dispositivos Samsung tienen una función adicional llamada Find My Mobile, que les permite a sus usuarios rastrear su dispositivo perdido. Analicemos las opciones.

Si estás leyendo esto, probablemente hayas perdido tu teléfono Android, ¡pero no te asustes! Con suerte, ya hay algunas herramientas integradas en tu teléfono Android que podemos usar para encontrarlo. Si aún no has perdido tu teléfono, pero te preocupa que pueda pasar algún día pronto, debes asegurarte de descargar estas aplicaciones.

APLICACIÓN FIND MY DEVICE DE GOOGLE

¿Has agregado tu cuenta de Google a tu teléfono Android? Entonces ya tienes esta función habilitada en tu dispositivo de forma predeterminada. Antes de que celebremos demasiado pronto, existen algunos requisitos para esta función, tu teléfono debe:

Estar encendido

Iniciar sesión en una cuenta de Google

Estar conectado a datos móviles o Wi-Fi

Ser visible en Google Play

Tener la ubicación activada

Tener activado Buscar mi dispositivo

Si has marcado todas las casillas anteriores, estos son los siguientes pasos:

Ve a www.android.com/find e inicia sesión en tu cuenta de Google. Permite que la aplicación encuentre tu dispositivo.

Encuentra mi Android con Google

Asegúrate de aceptar los términos y condiciones de Google si deseas utilizar la aplicación.

Debería ver tu dispositivo registrado en la parte superior izquierda, un par de opciones debajo y un mapa a la derecha.

Tienes cuatro opciones con tu teléfono perdido:

Encuentra tu teléfono en el mapa : mira el mapa a la derecha de la pantalla para identificar el último lugar donde dejaste tu teléfono.

: mira el mapa a la derecha de la pantalla para identificar el último lugar donde dejaste tu teléfono. Reproducir sonido : tal como suena, esta función hará que tu teléfono suene durante unos minutos, incluso si está en silencio.

: tal como suena, esta función hará que tu teléfono suene durante unos minutos, incluso si está en silencio. Dispositivo seguro : puedes bloquear de forma remota tu dispositivo y cerrar sesión en tu cuenta de Google en tu teléfono, por lo que, en caso de que alguien lo robe, no podrá acceder a toda la información vinculada a tu cuenta de Google.

: puedes bloquear de forma remota tu dispositivo y cerrar sesión en tu cuenta de Google en tu teléfono, por lo que, en caso de que alguien lo robe, no podrá acceder a toda la información vinculada a tu cuenta de Google. Borrar dispositivo: si estás seguro de que tu teléfono Android se ha ido definitivamente, puedes borrar todo el contenido de forma remota.

Cómo encontrar un Android perdido

APLICACIÓN FIND MY MOBILE DE SAMSUNG

Samsung tiene un servicio para ayudar a los usuarios de Galaxy a encontrar sus teléfonos perdidos. Sin embargo, para que el servicio funcione, la función debe estar habilitada y debes iniciar sesión en tu cuenta Samsung en tu teléfono.

Con suerte, estas dos cosas sucedieron antes de perder tu teléfono. Bueno, no te preocupes, es posible que hayas habilitado la aplicación y simplemente te hayas olvidado de ella. De cualquier manera, sigue estos pasos para encontrar tu teléfono Galaxy perdido.

Ve a www.findmymobile.samsung.com

Inicia sesión en tu cuenta Samsung

Rastrea tu teléfono perdido

APLICACIONES DE TERCEROS DE FIND MY PHONE PARA ANDROID

Recomendamos usar el servicio de Google o Samsung para rastrear tu teléfono Android, pero si ninguno de los dos te parece atractivo, hay una serie de aplicaciones de terceros que puedes usar.

Realmente se reduce a si te sientes más cómodo compartiendo la ubicación de tu teléfono con una gran empresa como Google, o si prefieres compartirla con un grupo más pequeño que desarrolle aplicaciones de terceros.

Elijas lo que elijas, asegúrate de leer los términos y condiciones antes de permitir que aplicaciones aleatorias conozcan la ubicación de tu teléfono.

Localizador de familias Life360

¿Alguna vez quisiste tener un rastreador GPS en todos los miembros de tu familia? Life360 te permite crear un “Círculo” de los miembros de tu familia, y puedes rastrear dónde están en un momento dado.

La aplicación en sí es gratuita, pero puede actualizar a diferentes planes que incluyen historial de ubicación, asistencia en la carretera e incluso realizar un seguimiento de la velocidad a la que conducen tus hijos.

Prey Antirrobo

La aplicación Prey Anti Theft admite hasta tres dispositivos con una cuenta gratuita. Si uno de esos dispositivos se pierde, puede hacer sonar una alarma en tu teléfono perdido y bloquearlo de forma remota desde la aplicación Prey Anti Theft.

Tienes una buena cantidad de opciones para cuando pierdas tu teléfono Android con Prey Anti Theft instalado.

Encontrar un Android perdido

Android lost

La aplicación Lost para Android te permite acceder a tu teléfono desde un sitio web externo. A partir de ahí, puedes hacer toneladas de cosas diferentes para ayudarte a encontrar tu teléfono perdido, o causar estragos en la persona que robó tu teléfono bloqueándolo, inundándolo de mensajes, deteniendo la conexión Wi-Fi.

Básicamente, puedes controlar casi todo en tu teléfono de forma remota; puedes consultar la enorme lista de funciones descargándolo en Play Store.