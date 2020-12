Los perros, es verdad que son seres que una vez los adoptas, se convierten en tus mejores amigos. Sin embargo, tener un perro, no sólo requiere, atención, educación, cuidado y mucho afecto, sino también mucha higiene para mantener el característico olor a perro, lejos de nuestros hogares. Para ello, te traemos increíbles trucos y consejos.

¿Cómo mantener el olor a perro lejos de nuestros hogares?

No es sencillo que logres disminuir el olor a perro de los rincones de tu casa. Este olor es tan penetrante que se impregna en cojines, cortinas, en ropas, sábanas, entre otros ¿Cómo evitarlos? Es la gran pregunta que te haces diariamente ¿Cómo hacer para que el olor de tu querido amigo no sea un problema? Nosotros te damos la solución y eso forma parte de las 10 cosas que tu perro querría que supieras para ser el mejor dueño del mundo.

Educar a tu perro para mantener la higiene en tu hogar

Pues sí, tu querido amigo se convierte en un miembro de la familia. El perro, es considerado por muchos como un hijo, un hermano, un gran amigo, sabio y bondadoso. Aprendes de él, porque el perro tiene muchas virtudes, además, de la fidelidad.

En este sentido, se convierte para muchos en una decisión muy difícil de tomar, al momento de adoptar un perro, porque requiere de más atención de la que piensas. Incluso, si tienes hijos, ellos te pedirán llevar a uno de estos lindos amiguitos a casa, no obstante, para eso, deben comprender, que tener un perro conlleva a muchas responsabilidades, entre esas la higiene del hogar, la tuya y de los tuyos y la del perro.

En este contexto, resulta importante que te eduques en cuanto a responsabilidades, higiene y cuidados, y esa educación, va aunada a la de tu perro.

A continuación, te damos algunos consejos para educar a tu perro y mantener limpia la casa y lejos el olor a perro.

Para educarlo puedes utilizar ciertas técnicas de recompensa como por ejemplo una galletita, un bocado del alimento que más le guste, incluso afecto. Por otro lado, tener mucha paciencia y tratar de practicar con las órdenes básicas para enseñar a tu perro.

Enséñale a respetar los espacios

Una de las maneras de que el olor a perro no contagie los espacios comunes del hogar, es enseñarle a no subirse en las sillas del comedor, del estudio o el sitio de trabajo, no sentarse en los sillones donde recibes las visitas. Es importante que le designes su espacio en las áreas comunes de la casa. Por ejemplo, recomendamos, que le compres un sillón especial con sus cojines o almohadas.

En otro aspecto, también te aconsejamos no permitirle compartir tu cama con ellos, a menos que lo acostumbres a bañarse periódicamente, y de esto te hablamos más adelante.

Enséñale a tu perro a hacer sus necesidades fuera de casa

Un punto muy importante que debes conocer es este. Debes procurar enseñarle a tu amigo desde muy pequeño, a hacer pipí y popó en espacios estrictamente designados para ello. De esta manera, tu hogar no tendrá ese mal olor característico que puede espantar a más de uno.

Educa a tu perro para que le guste el baño

Una de las cosas que más se te pueden complicar es hacer que el perro se encariñe con el agua. Sin embargo, este un hábito que evitará el mal olor en los rincones de tu hogar. En ese sentido, intenta que su baño sea lo más agradable posible, con agua no muy fría, usando un champú para perros bondadoso con su piel, ojos y cabellos. El truco está en educarlo desde pequeño, sin traumarlo, y recuerda que los perros no deben bañarse más de lo normal.

Limpiar la casa con regularidad para eliminar ese olor

Deberías saber que además de la educación del perro y por supuesto, tu compromiso con las nuevas responsabilidades, también está la higiene de los espacios de la casa. Sí, una limpieza profunda de manera periódica y el mantenimiento diario, sobre todo aquellas áreas donde el perro tiende a estar más tiempo, eliminarán el olor a perro.

En nuestro caso, queremos hacerte la situación más fácil de solucionar, es por ello que te damos las siguientes recomendaciones.

Antes, te invitamos a reflexionar sobre algunos remedios caseros o tratamientos en casa que pueden servirte para eliminar el olor a perro en la casa. Punto que trataremos en esta sección.

Limpiar los rincones donde se concentra la humedad y el olor

Dog With Sticking Out Tongue Sitting In A Car Seat

Efectivamente, a veces el perro se oculta en espacios cerrados que tienden a ser bastante húmedos. Es posible que tu amigo busque estos espacios por la sombra, la agradable temperatura que lo aleja un poco del calor. Cabe destacar, que es en esos espacios donde más se concentra el olor a perro. En estos casos, aconsejamos mantenerlos abiertos para que entre luz del sol, limpiar de manera regular usando desinfectantes con aromas agradables, entre otros.

Mantener aseados cojines y camas donde duerme el perro

Debes estar bastante claro de que pese a que el perro tenga su cama, y no use la tuya o tus sillones, ésta debe ser lavada de manera periódica, pues si no se hace, tendremos un nido de mal olor en casa.

En ese contexto, recomendamos que uses champús para cojines y luego los pongas a secar en un sitio donde esté bien expuesto al sol, o utilizando la secadora; pues dejarlo húmedo podría hacer que adquieran mal olor.

Bañar al perro periódicamente

Los perros tienen una capa de grasa en la piel que les protege, es por ellos que no deben ser bañados más de lo recomendado. Algunos expertos, aconsejan tener en cuenta algunos aspectos como el pelaje del perro, el sitio donde vive (urbano, rural), y otros detalles. Sin embargo, nosotros te recomendamos hasta dos veces por mes. Un delicioso baño y una buena higiene del hogar, alejará el olor a perro.

Remedios y tratamientos caseros contra el mal olor en casa

En el mercado puedes hallar variedad de productos que te ayudarán a eliminar el olor a perro de los rincones de la casa. Sin embargo, te recomendamos los siguientes tratamientos caseros y naturales, que evitarán que tu casa tenga mal olor.

Bicarbonato de sodio y agua oxigenada

Este es uno de los productos más usados en el mundo de la biocosmética, salud, pastelería, repostería, higiene, entre otros.

En este caso te recomendamos usarlo junto al agua oxigenada. Esta mezcla, quitará las manchas indeseables y además combate el mal olor a perro en los cojines, sillones, sábanas y cama del perro.

Para prepararlo te sugerimos usar media taza de agua oxigenada, una taza de bicarbonato de sodio y alguna fragancia que te guste: puede ser lavanda, limón, eucalipto, entre otra. O puedes usar un poco de tu jabón preferido. Para aplicarlo, deberás usar un paño o un cepillo de cerdas suaves.

Desodorante casero de naranja

En un litro de agua hirviendo, agregas cáscaras de naranja, limón o mandarina. Dejas hervir por al menos quince minutos y bajas del fuego. Seguidamente dejas enfriar y viertes en un recipiente con atomizador. Este desodorante podrás esparcirlo sin mayor problema por toda la casa, incluso limpiar superficies.

Desinfectante de vinagre de manzana y bicarbonato de sodio

Una vez más nuestro protagonista es el bicarbonato, por su especial combate al mal olor, en este caso al que deja el perro.

La mezcla debe llevar una un litro de agua destilada, una taza de vinagre y media de bicarbonato.

Especial atención al prepáralo pues hace una ligera reacción, no dañina, pero que sin embargo, puede derramarse si la mezcla la haces en un recipiente lo no suficientemente grande.

Este desinfectante puedes usarlo en el suelo, en áreas donde el perro haga sus necesidades y en otros espacios en los que el olor este más impregnado. Incluso puedes usarlo para lavar ropas, sábanas y cojines.