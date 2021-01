Aunque no lo creas, es bastante común que muchas mujeres, tanto jóvenes como maduras, desconozcan su verdadera talla de sujetador. Algunas solo usan el que les queda “mejor”, pero la verdad es que aunque parezca la mejor opción no siempre es así. Es por ello que hoy despejarás tus dudas y podrás saber todo lo que necesitas para conseguir el sujetador ideal.

Cómo saber cuando estás usando un mal sujetador

Bueno, puede parecer que está demás mencionar algo como esto, pero la verdad es que muchas mujeres consideren “normal” los siguiente:

Que el sujetador te deje marca .

. Se le caigan los tirantes .

. Que se te clave el aro .

. La copa es demasiado grande.

Y la verdad es que no, eso no es normal, esas cosas no deben ocurrirte al usar la prenda adecuada. Esto sucede porque al momento de comprarlo no supiste cuál era el talle adecuado para ti, pero esto no es tu culpa. Lo cierto es que el sistema de medidas de estas prendas suele parecer un tanto complicado, pero a partir de hoy serás toda una experta en el tema.

Aprende a medirte tú misma

Para ello vas a tener primero que aprender 2 cosillas sencillas: el contorno de tu pecho y el de tu torso. Y para medirte solo necesitarás tener a la mano una cinta métrica junto con un lápiz y un papel para anotar.

Para medirte el contorno de torso , para ello solo tendrás colocar la cinta métrica debajo de tus senos, cerca de donde iría el sujetador. Anota el resultado, por ejemplo, obtienes unos 76cm.

, para ello solo tendrás colocar la cinta métrica debajo de tus senos, cerca de donde iría el sujetador. Anota el resultado, por ejemplo, obtienes unos 76cm. Luego pasas a medirte el contorno del pecho vas a necesitar pasarte la cinta métrica por la espalda y alrededor del centro de tu pecho (justo a la misma altura de tus pezones). Anota el resultado, ten en cuenta que si el resultado te ha quedado entre dos números, por ejemplo: 88cm, puedes redondearlo al 90cm

vas a necesitar pasarte la cinta métrica por la espalda y alrededor del centro de tu pecho (justo a la misma altura de tus pezones). Anota el resultado, ten en cuenta que si el resultado te ha quedado entre dos números, por ejemplo: 88cm, puedes redondearlo al 90cm Finalmente solo tendrás que restar los resultados: 76-90 = 14.

Una vez que tengas tu medida podrás averiguar cuál es la letra que corresponde a tu copa en la siguiente lista:

10-12cm – Copa A

12-15cm – Copa B

15-18cm – Copa C

18-21cm – Copa D

21-24cm – Copa E

Una vez que hayas encajado tu número con el tipo de copa podrás saber cuál es la tuya. Pero un pequeño consejo es que escojas siempre la mayor, o sea, que si tu número es 12, en lugar de usar una copa A uses una B.

Para medirte es recomendable que lo hagas sin usar ropa.

Factores a considerar al comprar un sujetador

Ahora que ya sabes cómo buscar la talla ha llegado el momento de que corras a la tienda a comprar uno. Pero antes de que pagues debes tener en cuenta algunas cosas:

Para evitar que la banda del sujetador te deje marca o presione demasiado, puedes meter 2 dedos por debajo de la banda al momento de probártelos, de esta forma si entran bien son perfectos, de lo contrario debes seguir buscando.

por debajo de la banda al momento de probártelos, de esta forma si entran bien son perfectos, de lo contrario debes seguir buscando. Con respecto a la copa debes tener en cuenta que esta debe abarcar todo el contorno de tu seno, debe recoger además también a parte externa de este, o sea, la que está más cercana a tu axila y asegurarte de que no se forme ningún tipo de arruga .

de tu seno, debe recoger además también a parte externa de este, o sea, la que está más cercana a tu axila y asegurarte de que . Por otra parte, debes evitar a toda costa los tirantes finos , particularmente si tu pecho es grande. Ten en cuenta que entre más finos sean los tirantes, habrá más posibilidad de que se te terminen clavando en los hombros .

, particularmente si tu pecho es grande. Ten en cuenta que entre más finos sean los tirantes, habrá más posibilidad de que se te terminen . El importante que te segures que el aro nunca se encuentre sobre el seno, siempre debe ir bajo este para que le de soporte.

Asegura te que el puente o el frente del sujetador siempre se encuentre plano, sin protuberancias y debe ir contra el esternón. De lo contrario puedes probar con una talla más de copa.

Beneficios de usar sujetador

A pesar de la creencia popular, dejar de usar sujetador no afectará en nada a tus pechos. A excepción de los casos en los que se presente gigantomastía o que tengas senos muy grandes, en los que el peso del pecho cause molestias en la columna vertebral. Pero fuera de estos casos, no pasa nada si no los usas.

Por otra parte el sujetador puede ser bastante beneficioso si practicas alguna actividad física en la que realices movimientos constantes o bruscos en los brazos, lo que en caso de no usar un sujetador deportivo puede causar un desplazamiento cervical en los pechos. Además que en algunas actividades físicas en las que requieras saltar, los senos pueden resultar un poco molestos si no cuentan con el soporte adecuado.

Lo cierto es que el rebote continuo del torso puede causar el aumento de la flacidez en los tejidos, que es una de las razones para usar un sujetador deportivo. Tampoco es cierto el hecho de que usar habitualmente esta prenda pueda causar cáncer de mama.

¿Ahora ves por qué es tan común que muchas mujeres no sepan dar con el sujetador perfecto? No es una tarea para nada fácil, pero tampoco es imposible.

Ten en cuenta que a lo largo de tu vida deberás ir cambiando de talla de sujetador, por lo que una vez que hayas aprendido a como conocer la tuya, esto no será más un dilema. Con estas recomendaciones podrás facilitarte este trabajo y así evitarte malos ratos más adelante a la hora de comprar nuevos sujetadores, e incluso podrás ayudar a todas tus amigas, que muy probablemente estén pasando por la misma situación, recuerda: Girls support girls.

¿Te han servido estos consejos? ¿Ya conseguirte con la prenda perfeta?