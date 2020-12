Si vives en España o países estacionales, es muy probable que encuentres un poco de lluvia mientras atraviesas las carreteras, durante algunos meses del año. La fuerte lluvia puede ser tan peligrosa como las ráfagas de nieve, el aguanieve y el granizo.

Las carreteras mojadas representan alrededor de 1,2 millones de accidentes automovilísticos cada año. A continuación, describimos algunos tips y consejos de seguridad para conductores que deben manejar bajo la lluvia.

CONDUCIR BAJO LA LLUVIA

Si utilizas neumáticos diseñados para la lluvia, deberías poder disfrutar de la conducción en esas condiciones lluviosas. No hay duda de que la lluvia conlleva sus propios desafíos, pero muchos de ellos se pueden reducir si sabes cómo conducir bajo lluvias intensas.

Antes de partir

Pregúntate si el viaje es realmente necesario o si sería mejor posponerlo hasta que haya pasado lo peor de la lluvia.

o si sería mejor posponerlo hasta que haya pasado lo peor de la lluvia. Si tienes que ir, comprueba los limpiaparabrisas antes de partir . Las escobillas del limpiaparabrisas, tanto delanteras como traseras, deben estar en buenas condiciones. Si no es así, cámbialos de inmediato.

. Las escobillas del limpiaparabrisas, tanto delanteras como traseras, deben estar en buenas condiciones. Si no es así, cámbialos de inmediato. Comprueba la profundidad de la banda de rodadura de tu neumático . Si conduces con neumáticos de verano o para todas las estaciones, te recomendamos una profundidad mínima de dibujo de 3 mm. Si conduces con neumáticos de invierno, te recomendamos 4 mm.

. Si conduces con neumáticos de verano o para todas las estaciones, te recomendamos una profundidad mínima de dibujo de 3 mm. Si conduces con neumáticos de invierno, te recomendamos 4 mm. Llena de combustible . Las lluvias intensas a menudo provocan retrasos cuando los coches se averían o chocan. Lo último que necesitas es estar atrapado en el tráfico con los limpiaparabrisas, la calefacción y las luces encendidas, pero casi sin combustible.

. Las lluvias intensas a menudo provocan retrasos cuando los coches se averían o chocan. Lo último que necesitas es estar atrapado en el tráfico con los limpiaparabrisas, la calefacción y las luces encendidas, pero casi sin combustible. Familiarízate con la configuración del aire acondicionado y la calefacción de tu automóvil para que sepas cómo desempañar el interior rápidamente.

y la calefacción de tu automóvil para que sepas cómo desempañar el interior rápidamente. Escuchar la radio . Averiga si hay cierres de carreteras, accidentes o inundaciones en su ruta prevista y busca un viaje alternativo.

. Averiga si hay cierres de carreteras, accidentes o inundaciones en su ruta prevista y busca un viaje alternativo. Carga tu teléfono móvil. Es posible que debas detenerte para informar a la gente que llegarás tarde.

Cómo conducir en días de lluvia

CONSEJOS PARA CONDUCIR BAJO LA LLUVIA

1. Asegúrate de que los limpiaparabrisas funcionen según lo diseñado. Si los limpiaparabrisas de tu coche dejan rayas en el vidrio o necesitan más de una pasada para limpiar el vidrio, reemplázalos. Los limpiaparabrisas nuevos son un pequeño gasto que tiene el potencial de ahorrarle mucho dinero a largo plazo. Ayudarán a crear una línea de visión clara para que pueda evitar colisiones.

2. Tan pronto como comience a llover, enciende los faros de tu vehículo. Incluso si es simplemente brumoso, tu visión se beneficiará de la iluminación de los faros. Te ayudarán a ver lo que te espera y ayudarán a otros conductores a verte.

3. Revisa tus llantas para ver los niveles de inflado y la profundidad de dibujo adecuada. Un vehículo con neumáticos viejos que no están inflados al nivel adecuado tendrá dificultades para mantener la tracción en carreteras mojadas. Para verificar que tus llantas tengan una amplia profundidad de dibujo, inserta un cuarto invertido en la ranura de la llanta.

4. Frena antes y más ligero de lo habitual. En pocas palabras, se un poco paranoico cuando conduzcas bajo la lluvia. Las carreteras mojadas requerirán que apliques los frenos antes para detenerte a una distancia segura detrás del vehículo o en la intersección delante de ti. Aplicar los frenos antes de lo normal también le permite al conductor detrás de ti saber que estás disminuyendo la velocidad.

5. No uses el control de crucero. Si bien es tentador usar el control de crucero durante viajes largos en coche por la carretera, no cedas a la tentación. Cuando el control de crucero está encendido, será difícil disminuir rápidamente la velocidad del automóvil. Si conduces sin el control de crucero activado, podrás desacelerar rápidamente levantando el pie del acelerador y presionando el freno. También será más probable que te concentres en la carretera cuando el control de crucero esté apagado.

6. Si tu automóvil comienza a patinar sobre el pavimento mojado, no te asustes. Mantén la calma, retira lentamente el pie del acelerador. Si no tienes frenos antibloqueo en el vehículo, no uses los frenos durante un derrape. Si tu automóvil tiene ABS, frena firmemente mientras conduces hacia el patinaje.

Conducir en días de lluvia

7. Reduce la velocidad, especialmente al comenzar a llover. Cuando la lluvia comienza a caer, hace que los aceites y la grasa que han goteado de los vehículos hacia la carretera vuelvan a la superficie. Esto hace que las condiciones de conducción sean especialmente resbaladizas.

Por lo tanto, ten mucho cuidado al conducir durante los primeros 5 a 10 minutos de lluvia. Debes continuar conduciendo a baja velocidad después de que haya llovido durante un período prolongado para evitar el hidroplaneo. A velocidades tan bajas como 35 mph, los neumáticos nuevos aún pueden perder algo de contacto con la carretera.

8. Date tiempo adicional para llegar a tu destino. Si hay lluvia en el pronóstico, sal hacia tu destino mucho antes de lo normal. La lluvia hará que los conductores se muevan más lentamente e incluso podría causar accidentes que bloqueen las carreteras. Presupuesta en unos sólidos 10 a 30 minutos de tiempo extra para adaptarte al ritmo más lento del tráfico. De esta manera, no te verás obligado a correr riesgos y conducir a gran velocidad solo para llegar a tu destino a tiempo.

9. Evite los charcos profundos. Nunca se sabe si un charco con una profundidad significativa dañará tu coche o evitará que avance. Si no puedes encontrar una forma de evitar un charco, hazlo lentamente. Las aguas profundas pueden causar graves daños al sistema eléctrico de un automóvil moderno.

10. Permanece en el medio de tu carril. Si te encuentras en una carretera o vía de varios carriles, intenta permanecer en el carril central. Hay charcos de agua en el exterior de los carriles, así que evita esas áreas cuando llueve.