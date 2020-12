La mejor manera de sobrevivir derrapes en carreteras nevadas para no tener un accidente, es evitar meterse en una. La mayor parte de este artículo tratará sobre cómo mantener el control cuando conduces por carreteras plagadas de nieve y hielo.

Eso es porque enseñar a los conductores a lidiar con éxito con un automóvil que se desliza sobre las nevadas, no se puede hacer con palabras. El desarrollo de esas habilidades exige muchas horas al volante.

CONDUCIR EN CARRETERAS NEVADAS

Si no puedes evitar un derrape y tu coche comienza a deslizarse o girar, y aún no eres un experto cercano, no hay nada aquí que te ayude. Los humanos no están a la altura de las circunstancias. Más bien, caemos a nuestro nivel de formación y experiencia. Aquí, algunos consejos sobre cómo adquirir esa formación y experiencia.

El mejor consejo

Ante un clima realmente malo, a veces es mejor quedarse en casa o, si estás de viaje, ir a una habitación de motel si comienzan las fuertes nevadas es una idea inteligente. Al menos, permanece donde estás hasta que las quitanieves y los equipos de lijado hayan hecho su trabajo. Si chocas en una carretera nevada o helada, seguramente llegarás tarde, o peor, puedes provocarte un accidente.

LOS NEUMÁTICOS PARA PREVENIR ACCIDENTES

Para tener una tracción adecuada en la nieve, un neumático (incluso un neumático de invierno) requiere una banda de rodadura de al menos 6/32 pulgadas de profundidad. Los neumáticos nuevos para automóviles de pasajeros generalmente comienzan su vida útil con una banda de rodadura de 10/32 pulgadas.

La mayoría de los neumáticos de invierno tienen barras de desgaste, del tipo que normalmente se encuentran alrededor de 3/32 de pulgada, a 6/32 de pulgada. Los medidores de profundidad de la banda de rodadura no los venden todas las tiendas de repuestos, pero la mayoría de las tiendas de llantas verificarán la profundidad de la banda de rodadura por ti.

La guía de 6/32 ndas proviene de la experiencia del mundo real y de las reglas gubernamentales en algunos países: las leyes exigen que los conductores comiencen el invierno con al menos 6/32 de pisada. Con los neumáticos, siempre existe la excepción, y algunos neumáticos conservarán un buen agarre hasta 5/32.

Los neumáticos traseros de invierno son mejores en las carreteras nevadas que los mejores neumáticos para todas las estaciones en la nieve. A veces la diferencia es pequeña. Lamentablemente, no hay forma de saberlo, excepto por las costosas pruebas consecutivas.

Los neumáticos de verano deberían conocerse más precisamente como neumáticos de tres estaciones. Estos neumáticos suelen ser equipo original de los coches de tracción total de alto rendimiento y tienen poco o ningún agarre en la nieve.

Cuatro o ninguno

Si optas por neumáticos de invierno, obtén un juego completo o quédate con neumáticos para todas las estaciones. Montar neumáticos de invierno en la parte delantera de un automóvil con tracción delantera lo hará propenso a girar en la nieve, lo que podría provocar un accidente.

Cómo conducir en carreteras nevadas sin tener un accidente

Poner neumáticos de invierno solo en la parte trasera de un automóvil con tracción trasera hará que sea difícil girar en la nieve.

El lugar donde vives es un factor

Si conduces donde las carreteras invernales casi siempre están cubiertas de nieve, la mejor opción son cuatro neumáticos de invierno. Busca el símbolo de “copo de nieve en la montaña” en la pared lateral: esto significa que el neumático cumple con los estándares de la industria de neumáticos para tracción en nieve.

CONSEJOS PARA CONDUCIR DE FORMA SEGURA ANTE LAS INMINENTES NEVADAS

Ya sea que conduzcas en la nieve por primera vez o seas un conductor experimentado que busca un repaso rápido, tenemos algunos consejos útiles para conducir en invierno para todos y evitar accidentes.

Conducir en carreteras nevadas y heladas durante el invierno está casi garantizado. Sin embargo, muchos conductores no están equipados con las habilidades o el conocimiento de cómo conducir en condiciones de hielo.

Pero lo cubrimos con algunos consejos sencillos pero importantes para la conducción en invierno, comenzando con cómo controlar su automóvil cuando se desliza en condiciones resbaladizas.

Mantén la compostura y el control cuando esté resbaladizo

Nunca pises los frenos cuando esté nevando o con hielo. Si necesitas detenerte rápidamente, bombear los frenos te ayudará a detenerte más rápido sin resbalar.

Cuando el coche tiene un sistema de frenado moderno, es posible que hayas sentido o escuchado que se activa tu sistema de frenos antibloqueo (ABS), lo que lo ayuda a detenerte en condiciones resbaladizas al presionar rápidamente los frenos.

Si tu automóvil tiene una transmisión estándar, hacer cambios descendentes puede ayudar a reducir la velocidad de tu coche en lugar de los frenos. Esto resulta útil, especialmente cuando desciendes una colina.

Limpia tu coche de hielo y nieve

Si estás planeando un viaje y hace viento, nieva y hace mucho frío, asegúrate de que tu automóvil esté despejado para garantizar que la visibilidad desde el asiento del conductor sea despejada. Cepilla todas las ventanas, el capó de y las luces traseras y los faros delanteros.

No limpiar el techo de nieve puede provocar que se caiga sobre el parabrisas al desacelerar y es una infracción sancionable en algunas provincias.

Conducir en carreteras nevadas sin tener un accidente

Las nevadas pueden provocar la acumulación de hielo en la superficie de del coche. El spray descongelador es una excelente manera de descongelar rápidamente el hielo de las ventanas si es difícil de quitar.

Mantén una distancia segura

Un gran peligro al conducir en una tormenta de nieve son otros conductores que no tienen experiencia en carreteras nevadas o que no tienen los neumáticos adecuados instalados. Conducir lentamente. La distancia entre vehículos es clave cuando se conduce en una tormenta de nieve, ya que necesitas una cantidad razonable de espacio y tiempo para frenar con seguridad y evitar un accidente.