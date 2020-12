Mucho ha cambiado Chimo Bayo desde que sú mítico ‘Hu-Há’ no dejaba de sonar en las discotecas de todo el país, pero su espíritu, en el fondo, no ha variado un ápice. El dj, que alcanzó el éxito en la década de los 90 con canciones como ‘Así me gusta a mí’ o ‘Bombas’, es ahora un empresario de éxito muy versátil que lo mismo te saca un vino, que te escribe un libro o que te anuncia un banco.

Porque a pesar de todo que, para él, la Ruta del Bakalao “lo es todo”. “No fue una época de mi vida, no está ligada a un espacio ni a un tiempo concretos. La ruta reside en aquellos que la vivimos. Es un espíritu de hedonismo, de diversión, de libertad total”, comentó cuando sacó su vino al mercado.

Chimo Bayo, que alcanzó el éxito en la década de los 90 con canciones como ‘Así me gusta a mí’ o ‘Bombas’, apuntó públicamente en una conferencia de prensa reciente que la gente le valora por “ser auténtico”, por “mantener su concepto” con el que triunfó hace dos décadas y por ofrecer en cada uno de sus nuevos trabajos “energía y vitalidad”.