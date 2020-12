Qué hace Karmele Marchante tras el abandono de Sálvame

Karmele Marchante es una periodista del corazón que estuvo durante bastantes años en Sálvame. Aunque se hizo popular mucho antes. Ya en Tómbola, en las cadenas autonómicas, si hubieran existido, se hubiera convertido en la diana de todos los memes. Y es que Jesús Mariñas le dedicó una frase que quedará para la posteridad: “Que te calles, Karmele”. Tras su paso por Sálvame, en donde estuvo 7 años, ha estado bastante desaparecida.

La salida de Karmele, hace ya 4 años, de Sálvame y de Mediaset, fue bastante polémica. No solo se dedicó a insultar al formato que presenta Jorge Javier Vázquez, si no que también lo ha considerado como “un error” en su larga trayectoria. En este programa también se acuerdan de ella y en varias ocasiones la han mencionado en estos años. Sin embargo, la guerra entre ambos no ha parado y ha seguido. Vamos a ver qué ha sido de Karmele tras terminar en Sálvame.