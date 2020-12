Recetas para aprovechar la fruta que está muy madura en lugar de tirarla

¡No la tires! Esa fruta que se está pasando aún puedes usarla. Aunque no lo creas puedes preparar algunas recetas súper deliciosas para merendar durante la tarde y así no desperdiciar nada en la basura. Ya sea manzana, piña o bananas, no importa si se han oscurecido un poquito y ya no son tan apetitosas como antes.

Recuerda que las frutas poseen altas dosis de vitaminas y nutrientes, además de elevados niveles de agua, así que con tantos beneficios vale la pena darles una segunda oportunidad.

Receta para pan de banana

Ingredientes:

½ taza de azúcar.

½ taza de manteca.

2 tazas de harina de trigo.

2 huevos.

3 cucharaditas de polvos para hornear.

4 bananas maduras.

Preparación:

Para comenzar debes precalentar el horno a una temperatura de 150°C, luego engrasa un molde para pastel o usa papel para hornear en la base. Luego procede a pelar las bananas y colócalas en un recipiente. Con ayuda de un tenedor puedes triturar la fruta hasta obtener un puré. Una vez que tengas listas las bananas añade los huevos, uno por uno. Puedes mezclar todo con ayuda de una batidora. Mientras bates ve agregando el azúcar junto a la manteca. Sabrás que la preparación está lista cuanto obtengas una mezcla homogénea. Reserva. Ahora combina la harina, el polvo para hornear y una pizca de sal. Integra bien los ingredientes secos y luego añádelos a la mezcla previamente preparada. Ve integrando los ingredientes secos en partes, de 2 o 3 partes mientras vas mezclando. Debes obtener una preparación homogénea. A continuación añade la mezcla del pan de bananas en el molde y lleva al horno. Deja que se cocine por unos 30-40 minutos. Sabrás que está listo cuando insertes un palillo en el medio y este salga completamente limpio. Finalmente deja que te atempere y procede a desmoldar.

Y listo, así de sencillo. Además recuerda que puedes comerlo en rebanadas y untarlo con mermelada, mantequilla de maní, dulce de leche, hasta Nutella e incluso con rebanadas de fruta.

Receta de jarabe de manzana para panqueques

Ingredientes:

1 taza de jarabe para panqueques.

1 cucharadita de jengibre en polvo.

3 cucharadas de mantequilla.

5 manzanas.

Canela en polvo.

Sal.

Preparación:

Lava bien las manzanas y retírales la piel. Con un cuchillo córtalas por la mitad y con cuidado retírales el corazón y procede a cortarlas en rodajas. En una cazuela agrega la mantequilla junto a las manzanas, una pizca de sal junto al jarabe, el jengibre y un poco de canela. Integra los ingredientes mientras cocinas a fuego bajo por 5 minutos mientras remueves la mezcla. Deja que el jarabe se cocina hasta que obtengas la textura prefieras. Lo mejor es que las manzanas queden bien tiernas.

Y listo, en un dos por tres ya tienes el perfecto jarabe de manzana para tus panqueques del desayudo o la merienda. Así podrás aprovechar al máximo de esta fruta.

Receta para un batido de bananas

Ingredientes

1 cucharada de azúcar.

1 ¼ tazas de leche líquida.

2 bananas maduras.

Cubos de hielo.

Canela en polvo.

Preparación

Pela las bananas y córtalos en trozos. En un vaso de licuadora añade los trozos de las bananas. Agrega la leche junto al azúcar. La canela y los cubos de hielo son a tu gusto. Licúa por unos 25-30 segundos hasta que obtengas como resultado una mezcla homogénea.

Así de fácil, al final solo tendrás que servirlo en un par de vasos y espolvorearles un poco de canela o hielo extra.

Receta para compota de manzana

Ingredientes:

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 ½ tazas de azúcar.

2 ¼ tazas de agua.

5 manzanas maduras.

Preparación:

Para comenzar debes lavar bien las manzanas y quitarles la piel. Hecho esto procede entonces a cortarlas en pequeños trozos. En una cazuela agrega el azúcar y el agua. Calienta a fuego medio hasta que alcance su punto de ebullición. Ve removiendo poco a poco para integrar los ingredientes y evitar que se queme la mezcla. Una vez que haya comenzado a hervir, agrega la manzana en trozos junto con la esencia de vainilla. Deja que se cocine a fuego medio durante 15 minutos mientras vas removiendo. Al final obtendrás una mezcla cremosa.

Podrás untar un poco de esta compota de fruta en pan tostado para un desayuno o comerla sola para la merienda.

Receta de estofado de cerdo con piña

Ingredientes

1 cebolla.

¾ taza de vinagre blanco.

1 kilogramo de lomo de cerdo.

2 clavos aromáticos.

1 piña madura.

2 cucharadas de agua.

1 taza de caldo de carne.

5 cucharadas de azúcar.

1 pimiento rojo..

Pimienta.

Sal.

Preparación

Para comenzar debes cortar el lomo de cerdo en trozos. Lava el pimiento y la cebolla, y córtalos en trozos muy pequeños. En un sartén agrega un chorrito de aceite de oliva y calienta a fuego alto, cuando esté caliente ve añadiendo los trozos de cerdo junto a la cebolla, el pimiento y los clavos. Espolvorea sal y pimienta a tu gusto. Debes sofreír durante 5 minutos mientras remueves lentamente. Por otra parte, en una cazuela mezcla el agua con el azúcar y calienta a fuego alto hasta que obtengas un caramelo dorado. Añade el vinagre y deja que se cocine nuevamente por 2 minutos mientras remueves de forma constante. Una vez que esté listo, agrega el caramelo al lomo de cerdo. Luego toma la piña y divídela en 2 partes. Una mitad debes cortarlas en trocos pequeños, de unos 2×2 centímetros. La otra mitad puedes procesarla en un procesador de comidas para obtener un puré. Seguidamente agrega el puré de piña a la carne con caldo. Tapa y deja que todo se cocine a fuego medio por unos 25 minutos. Debes estar con la atención fija en el reloj pues cuando falten 5 minutos para la hora anteriormente indicada, debes añadir los trozos de piña a la preparación.

Finalmente, transcurrido este tiempo puedes proseguir a servir.

¿Qué te han parecido? Es increíble todo lo que se puede preparar con la fruta que está a punto de pasarse ¿no lo crees?