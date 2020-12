La receta de las galletas fritas rellenas de flan es una receta bastante antigua y popular. Este tradicional postre es conocido por todas las abuelas y ha pasado de familia en familia desde hace muchísimo tiempo. Según se rumorea el origen de este postre es en Barcelona y que rápidamente se extendió por el resto de Europa, aunque es mucho más popular en la cocina española.

Estos bocadillo usualmente se preparan con galletas María, que son las mimas que se usas parar la preparación de las marquesas con natilla o para preparar las tartas y pies. Por otra parte también hay quienes las preparan con galletas hojaldradas, ya que de esta forma quedan un poco más gruesas y de esta manera las galletas parecen romperse menos al darles un gran mordisco. Sea cual sea el método que usen en tu casa, todas siempre queda igual de deliciosas así que no debes preocuparte.

En conclusión, estas galletas fritas rellenas con flan son una receta muy sencilla de preparar, no es nada del otro mundo y lo mejor es que no te tomará nada de tiempo. Si no las has probado ¿a qué esperas? Es momento de que te deleites con el rico sabor de este dulce.

Ingredientes

Para esta receta de galletas fritas rellenas de flan puede alcanzar hasta para 8 personas, y para prepararla vas a necesitar lo siguiente:

1 sobre de preparado para flan.

2 paquetes de galletas Marie.

2 huevos.

500 mililitros de leche.

Aceite de girasol.

Azúcar.

Canela en polvo.

Ten en cuenta que el sabor del flan puede ser del sabor que prefieras, no importa si tienes a la mano uno de chocolate o de vainilla, no te preocupes.

Preparación de las galletas fritas rellenas con flan

Preparación del flan

El relleno:

Para comenzar debes preparar el flan con el que vas a rellenar las galletas, para ello debes colocar casi toda la leche en una cazuela y ponla a calentar a fuego medio. Debes reservar un poco e leche para más adelante. Coloca otro poco de la leche en un vaso, en este vas a disolver el preparado de flan. Mezcla bien para que no se formen grumos y luego vierte la mezcla en la cazuela con la leche. Mezcla bien mientras dejas que la leche se vaya calentando hasta que alcance su punto de ebullición. Debes mantenerte alerta pues tienes que ir removiendo hasta que notes que la mezcla ya ha espesado lo suficiente. Una vez que ya esté lista la mezcla del flan, retírala del fuego y deja que se atempere mientras sigue con el resto de la preparación. Con ayuda de una cuchara sopera puedes comenzar a colocar un poco de flan sobre una de las galletas, luego coloca otra galleta encima como si de un sándwich se tratara. Recuerda que solo debes presionar un poco y no excederte con la cantidad de flan, esto se debe a que si te propasas de relleno es posible que las galletas puedan desmoronarse al momento de freírlas.

Freír las galletas rellenas de flan

Una vez que tengas listas las galletas, prepara el aceite. Para ello debes colocar buena cantidad de aceite en una sartén amplia, ya que así será más fácil para trabajar, y calentar a fuego medio. Por otra parte, en un plato debes colocar el resto de la leche y en otro debes colocar los huevos batidos. Primero pasa las galletas por la leche, asegúrate de mojar bien ambas caras. Evita dejarlas mucho tiempo para que no se humedezcan demasiado y se terminen desmoronando. Luego repite la misma acción en el plato con los huevos batidos. Asegúrate de dejar que se escurra bien el exceso antes de pasar las galletas al sartén. Fríe las galletas por ambos lardos, pero por un corto periodo de tiempo por lo que no debes despistarte. Solo deberán estar en el aceite por unos segundos antes de que las dejes sobre un plato con canela en polvo y azúcar para rebosar.

Y listo, así de sencillo es preparar unas tradicionales galletas fritas rellenas con flan. Cabe mencionar que un buen truco es poner las galletas a freír mientras están calientes, ya que de esta forma de pegarán mejor y quedarán con ese aspecto tan característico que las distingue.

Otros rellenos para tus galletas fritas

Si bien como se mencionó anteriormente, las galletas María no son la única opción ya que también se pueden usar del tipo hojaldrada para este bocadillo. Lo mismo aplica para el relleno de este postre: el flan no es la única opción.

Como sucede con todas las preparaciones, no existe una única receta para prepararlas ya que son infinitas las combinaciones de ingredientes y técnicas que pueden mejorar el sabor de un postre. Estas galletas fritas se pueden rellenar con muchas cosas, como con Nutella para esos amantes del chocolate y que además facilita mucho la elaboración de este postre.

Hay quienes también optan por usar la crema pastelera como relleno, preparando una mezcla bien espesa. La natilla es también otra idea bastante deliciosa al igual que la mantequilla de maní. Este postre en muy fácil de hacer, por lo que puedes prepararlo con casi cualquier relleno que se te antoje, solo debes dejar volar la creatividad.

¿Te han gustado? ¿Cómo te quedaron?