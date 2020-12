Cómo hacer un guiso de pierna de cordero para Navidad que quede jugoso

La Navidad siempre es una ocasión especial para compartir en familia y la mejor manera de hacerlo es preparando una deliciosa comida para compartir. Entre las exquisitas recetas de carnes y aves para ocasiones especiales, se encuentra una receta de cordero súper fácil, para cuatro personas y en un tiempo estimado de preparación de 120 minutos, para el que hay vinos perfectos para maridar.

Ingredientes para la preparación de pierna de cordero al horno

1 pierna de cordero de aproximadamente 1,5 Kg. Mientras más joven el cordero es mejor.

de aproximadamente 1,5 Kg. Mientras más joven el es mejor. 1 vaso de agua (150 ml)

Sal (al gusto)

Guarnición: lechuga, tomate y cebolla

Receta de pierna de cordero al horno

Las exquisitas recetas de carne para una ocasión especial con esta pierna de cordero al horno, un platillo que es todo un clásico en los menús de cualquier día festivo, aunque también se puede preparar en cualquier otro momento del año. Es una receta muy sencilla que saldrá perfecta siempre y cuando se puedan cumplir ciertas reglas de oro imprescindibles.

Primero, debes escoger una pieza de carne de calidad, ya que la preparación y el horneado requieren al menos 2 horas de cocción. Existen también otras opciones para preparar distintos tipos de cordero, una de las recetas que más éxito tiene es el codero guisado con patatas, uno de los guisos más famosos en la mayoría de las fiestas y ocasiones especiales y para esas comidas o asados familiares de domingo para todo el año.

Como se va a cocinar la pierna entera, no se necesita que el carnicero le haga cortes especiales; de esta manera, quedará más jugosa y no nos quedará seca. Prepararemos la pierna de cordero tal y como se hace en un auténtico asador castellano, con la salvedad de que no contamos en casa con un horno de leña. Un experto asador no utiliza muchos ingredientes, basta con un poco de agua para el horneado y sal para la carne.

Preparación de la pierna de cordero al horno

Lo primero que hay que hacer es precalentar el horno a una temperatura alta, unos 250º C, para que al meter el cordero no tenga que cocinarse partiendo de un entorno frío; calor arriba y abajo. Además vamos a poner una vasija o recipiente que aguante bien el calor del horno lleno de agua, así vamos a conseguir humedad en el horno. Salamos bien la carne del cordero por ambos lados y colocamos la pierna en una cazuela de barro o cerámica, con la parte interior hacia arriba, aunque sobresalga un poco no hay de qué preocuparse, ya que durante el horneado reducirá el tamaño. Si no dispones del recipiente cabe la posibilidad de cocinarlo sobre la bandeja metálica del horno, aunque en este caso te recomiendo poner un poco de manteca en el agua, de este modo se evaporará más lentamente y no tendremos que reponerla. Bajamos la temperatura del horno de 250º C (tiene que estar bien caliente antes de meter el cordero) a 160º C, recuerda que debe tener calor arriba y abajo sin aire. Luego vertemos el vaso de agua en la base de la cazuela y metemos en el horno; la carne irá soltando su jugo sobre el agua e irá formándose poco a poco la deliciosa salsa.

Horneado final y presentación de la pierna de cordero al horno

1. Durante el proceso de cocción, podremos apreciar cómo va goteando la carne; para este tamaño y peso hornearemos en total una hora y treinta minutos. Recuerda que la pieza pesa 1,5 kilos, horneamos con la parte interior de la pierna hacia arriba durante 1 hora y 10 minutos. En esa 1 hora y media debemos hidratar la carne unas 6 veces, aproximadamente cada 18 a 20 minutos y vamos regando la carne con la salsa que se va formando en la cazuela.

2. Los últimos 20 minutos de horneado damos la vuelta a la pierna, subimos la temperatura a 180º C y volvemos a regar con la salsa. Colocamos la parte exterior de la pieza hacia arriba, así conseguiremos un cordero con una pinta y un sabor impresionante, con éste método conseguiremos que nos quede crujiente la piel de la pierna, mientras que el interior quedará bien jugoso. Finalizado el tiempo total de cocción retiramos del horno y servimos en la mesa.

3. Para el trinchado agarramos la pierna (con un trapo) por la parte del hueso que sobresale y con un cuchillo bien afilado se procede a ir retirando las porciones de carne siguiendo la forma de la pierna, hasta que finalmente se llega al hueso.

Acompañamos el cordero con una guarnición de lechuga, tomate y cebolla, una exquisita ensalada sencilla para refrescar.

Algunos consejos para una deliciosa pierna

• Les recomiendo acompañar el cordero asado con la guarnición más utilizada: las patatas asadas que siempre triunfan.

• La pieza de carne que se ha utilizado es de un cordero con 6 meses de vida, que pesaba 1,540 Kg. La elección de la pierna de cordero es muy importante ya que de ella depende luego el resultado final del plato.

• Si quieres ahorrar un poco en esta navidad mi recomendación es comprar un cordero lo más joven posible y si cuentas con presupuesto y puedes optar por un cordero lechón, la carne es más jugosa y tierna pero el precio o costo también es más elevado.

• La parte del hueso tiene menos carne y se asa antes, así que cuando veas que ya está lista y cocida esta parte, debes cubrir esa zona con un trozo de hoja de papel de aluminio, de ésta manera evitaremos que se seque en exceso.

• Cada horno tiene su propia temperatura, cada modelo y marca varía; lo mejor es preparar esta receta de prueba antes de una ocasión especial, para dar con el punto ideal de la receta y luego prepararla para sus invitados, amigos y familiares. Estoy seguro de que la receta les quedará de lo mejor en la primera preparación, pero no está de más probar antes. ¿Te gustó la receta de pierna de cordero al horno? ¡Compártela!