Alitas de pollo sin aceite: cómo conseguir freírlas y que tenga pocas calorías

¡La mejor receta de alitas de pollo sin aceite y pocas calorías que serán las más crujientes! Sírvelas desnudas o úntalas con tu salsa favorita.

ALITAS DE POLLO SIN ACEITE

Comer sano no es lo más fácil. Es decir, los excesos no están bien, pero seguramente a ti también te encanta un poco de tocino. Especialmente tocino en la freidora o mejor aún, un plato gigante de pasta al pesto o simplemente una bandeja de alitas de pollo.

La buena noticia es que comer sano no es sinónimo de comer mal o que no sepa bien. Podemos igualar y hasta superar las recetas originales no tan saludables por otras que le hacen bien a nuestro organismo.

Alas de freidora crujientes

Comer más sano no siempre es igual para todos. Para algunos, ser saludable se trata de sentirse bien con lo que están comiendo y tomar decisiones más saludables. Como usar menos aceite para hacer alas o un tipo de aceite más extra virgen. Y eso, no está mal.

RECETA DE ALITAS DE POLLO PARA FREIDORA

Las alitas son deliciosas para comer, pero algunas personas las evitan debido al aceite. Usar una freidora significa que no necesitas usar tanto aceite como lo harías si estuvieras friendo algo en la estufa.

Las alitas de pollo son realmente fáciles de hacer y definitivamente es algo que probablemente harás todo el tiempo, ¡especialmente para los domingos de fútbol! Y lo mejor es que tendrán muy pocas calorías.

¡Creo que lo que más nos gusta de esta receta es que puedes ahorrar calorías adicionales! Y luego usarlas para disfrutar de tu bebida favorita, ¡con menos culpa!

Alitas de pollo sin aceite

Estas alas son súper jugosas por dentro e increíblemente crujientes por fuera.

Cuando prepares pollo en la freidora, notarás que el interior permanece tan jugoso mientras que el exterior se vuelve agradable y crujiente. ¡Esto también se aplica a la pechuga de pollo y los muslos de pollo! Y funciona igual si usas el horno.

Nos sorprende cómo al hacer un pequeño cambio puedes hacer que una receta sea mucho más saludable. Ya sea que estés tratando de comer más sano o simplemente quieras hacer un pequeño cambio a la vez, esta receta funcionará.

Estas alitas son especialmente buenas si sigues la dieta cetogénica, las alitas de pollo pueden ser súper bajas en carbohidratos si agregas la salsa adecuada.

¿PUEDES USAR ALAS DE POLLO CONGELADAS?

Cuando se trata de cocinar en una freidora, no conviene utilizar nada congelado, especialmente carne. En realidad, el pollo congelado puede estar poco cocido en este aparato. Deberás asegurarte de tomarse el tiempo para descongelar las alitas de pollo antes de hacerlas.

Puedes descongelar el pollo en la nevera durante la noche. Simplemente coloca las alitas en el refrigerador la noche antes de que planees hacerlas. Esta es la forma más sencilla porque no tienes que hacer nada más que recordar dejarlo en el frigorífico.

¿CÓMO FUNCIONA UNA FREIDORA?

Quizás te estés preguntando cómo este pequeño aparato de cocina puede hacer tan deliciosa comida “frita”. Bueno, te aseguramos que es mucho más fácil de lo que parece.

Una freidora se puede comparar con un horno de convección. Básicamente, el aire caliente circula alrededor de la comida. La comida se cocina hasta quedar deliciosamente crujiente, pero también se cocina uniformemente.

La mejor parte de usar una freidora es que no es necesario usar mucho aceite. También se calienta y cocina más rápido que un horno, por lo que te ahorra muchas calorías y tiempo.

¿SON SALUDABLES LAS ALAS DE POLLO?

Nos gusta compartir recetas saludables. Sin embargo, con tantas dietas y consejos de alimentación saludables en el mercado, puede ser difícil saber qué preparar. Las alitas de pollo, si se preparan correctamente, pueden considerarse saludables.

Alitas de pollo sin aceite saludables

El pollo en sí mismo es una excelente manera de obtener proteínas. La proteína es una parte importante de cualquier dieta saludable. Por supuesto, no quieres comer demasiada proteína, pero aquí lo que buscamos es el equilibrio.

Estas alitas crujientes no solo son deliciosas, sino también bajas en carbohidratos y encajan en muchas dietas como ceto y Whole30.

Con el condimento recomendado en esta receta, puedes mantenerte fácilmente en tu dieta baja en carbohidratos o cetogénica. Si no sigues una dieta especial, puedes agregar la salsa de alitas que desees a esta receta.

CÓMO HACER ALAS DE POLLO PARA FREIDORA

Sazona las alas . Coloca las alitas de pollo en una bandeja para hornear galletas y sazona al gusto con sal, pimienta y ajo en polvo.

. Coloca las alitas de pollo en una bandeja para hornear galletas y sazona al gusto con sal, pimienta y ajo en polvo. Secciona las alitas ya sazonadas con sal, pimienta y ajo en polvo sobre papel pergamino.

ya sazonadas con sal, pimienta y ajo en polvo sobre papel pergamino. Coloca las alas en la canasta de la freidora. Querrás colocar las alas de pollo en la canasta de la freidora en una sola capa para asegurarte de que estén realmente crujientes. Es posible que tengas que hacer varios lotes si tienes una freidora de aire más pequeña.

¡Sirve con el aderezo de preferencia!