El proceso de vacunación contra el covid-19 ha continuado este miércoles en Guipúzcoa en la residencia Uzturre de Tolosa, donde se vacunará a los 112 usuarios del centro residencial y también al 97% personal trabajador. La persona de más edad que se va a vacunar tiene 101 años.

Las dosis de la vacuna han llegado sobre las 8.15 horas a la residencia Tolosarra. Según ha explicado el director del centro Uzturre, Álvaro Martín, en esta primera tanda les han suministrado 170 dosis. “Se va a vacunar a la totalidad de los residentes, que son 112, y el resto de trabajadores del turno que tocaba esta semana más servicios comunes”, ha detallado.

Martín ha resaltado que “el cien por cien” de los residentes “han dado su visto bueno” a ser vacunados, lo que, en su opinión, supone “una nueva lección de responsabilidad por parte de nuestros mayores ante situaciones como las que tenemos entre manos”.

En esa línea, ha señalado que a alguno de los usuarios “le ha costado un poco más” decidirse y lo ha “meditado un poco más”, al tiempo que ha subrayado que en la residencia Uzturre “no se ha obligado a nadie” a vacunarse.

El director de este centro guipuzcoano ha asegurado que los residentes han recibido las vacunas “con mucha esperanza”. “No es el final, es el principio del fin, porque todavía queda la segunda dosis pero es un punto y aparte. Ya veremos cómo va la cosa, pero a mejor seguro”, ha expresado.

Martín ha asegurado que este tiempo de pandemia está siendo “bastante complicado” porque “son muchos meses confinados, con visitas restringidas, sin contacto físico con la familia”. Tras apuntar que se han intentado “hacer las cosas lo mejor posible”, ha destacado que en Uzturre “no ha habido ningún caso en ninguna de las olas, ni residentes ni trabajadores”.

En cuanto al proceso de vacunación entre el personal, que asciende a casi 120 personas, ha explicado que un 97% ha optado por ponerse la vacuna frente al covid-19 y ha detallado que “hay ahora mismo tres personas que no se la pueden poner porque no están aquí por tema de vacaciones y otras tres personas que han dicho que no, que está dentro de la libertad de cada uno”.

PROCESO

Por su parte, la enfermera Arantxa Urruzulo ha destacado también que se vaya a vacunar al cien por cien de los residentes de Uzturre y al 97% de trabajadores, y ha recordado a “esos poquitos que han dicho que no” que “si cambian de opinión no va a haber ningún problema en vacunar”.

Urruzulo ha explicado que, a nivel de Euskadi, se han formado cien enfermeras, las cuales, a su vez, van a formar en sus centros de salud a sus compañeras. “Ahora estamos un equipo móvil que será el que vamos a ir vacunando por las residencias, pero luego habrá unos equipos fijos en los centros de salud”, ha apuntado.

Preguntada por la mayor dificultad que puede haber en la vacunación contra el covid-19, ha explicado que “en estos momentos, por las características del tipo de vacuna, es la preparación, la disolución y la carga, poerque tenemos que tener unas medidas mas estrechas”. No obstante, ha asegurado que el proceso es “como una vacunación normal, con unos efectos secundarios muy leves”.