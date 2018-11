La policia ha detingut aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany un home no resident de 23 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, l’honor, la integritat física i la llibertat. Uns veïns van requerir els serveis dels agents perquè el detingut estava pertorbant la tranquil·litat d'aquestes persones en el seu domicili, ja que trucava insistentment a l’intercomunicador. La patrulla que s’hi va desplaçar el va identificar visualment però, quan va voler controlar-lo, va marxar del lloc dels fets fent cas omís a les indicacions dels agents. Posteriorment va ser controlat, moment durant el qual va tenir una actitud hostil i provocadora envers els funcionaris policials, a qui va proferir injúries i amenaces. No content amb això, durant el forcejament va mossegar i causar lesions en un dit d'un dels agents interventors.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 20 al 26 d'agost). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (10).

La policia va detenir també a Escaldes-Engordany un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Els agents es van personar a un establiment de restauració per una baralla entre dos empleats per desavinences laborals. Durant la baralla, el detingut hauria causat lesions a la víctima: la pèrdua d’una peça dental.

Per últim, la policia va detenir a Ordino tres homes no residents de 49, 32 i 23 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes contra l’ordre socioecòmic (contraban) i contra l’ordre públic (associació il·lícita). Els detinguts van ser controlats a la zona del Port del Rat traginant sengles fardells de tabac que contenien 2.250 paquets de tabacs de diferents marques d’un valor de 7.096,44 euros.