El 26 de juny, fa tot just dos mesos, es va presentar públicament el nou projecte Cicland, un servei de bicicletes elèctriques compartides pensat per fer desplaçaments dins del país. Poques setmanes després es va posar en funcionament de manera oficial i es va donar el tret de sortida a un període de prova que s'allargarà fins a aquest 31 d'agost. A partir de llavors, es començaran a cobrar els abonaments que han contractat els usuaris. Fins la data, aquest servei compta amb prop de 90 abonats, tal com ha informat el gerent de Cicland, David Fraissinet. Així mateix, l'empresa ha registrat en aquests primers dos mesos una mitjana de 40 viatges diaris amb la bici elèctrica, una dada que entra dins de les previsions marcades per l'empresa dins d'aquest període de prova, ha assegurat Fraissinet.

Les estacions més utilitzades són la que es troba davant del Govern i la ubicada a l'Estació Nacional d'Autobusos. Pel que fa a les més allunyades de les parròquies centrals, Fraissinet ha destacat l'estació de Sant Julià, que és utilitzada sobretot per usuaris que treballen a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, mentre que d'altres com la de Canillo o Ordino registren usos més puntuals i per fer desplaçaments dins de la parròquia. De moment és un servei que utilitza sobretot gent del país. Pocs turistes han utilitzat Cicland en la seva modalitat d'abonament d'ús puntual.

El gerent de Cicland ha explicat que a dia d'avui ja funcionen totes les bicicletes (una cinquantena) i que totes les estacions ja estan operatives a excepció de la de l'avinguda Meritxell, que ha tingut problemes tècnics que es resoldran els propers dies.

Pel que fa als usuaris registrats, i tot i que són 86 els que han finalitzat tot el procés d'inscripció a Cicland i fan ús de les bicicletes, són 600 les persones inscrites al servei, i que s'han descarregat l'aplicació o s'han registrat a través de la web. A partir de l'1 de setembre finalitza el període de prova i des de Cicland es confia que es consolidin també nous usuaris que facin el pagament.

Sense fiança per als abonaments anuals

Aquests primers dos mesos també han servit per recollir les opinions dels usuaris amb la finalitat de millorar el servei. Per exemple, alguns d'aquests usuaris es queixaven que la bicicleta “ajudava massa tard”, en el sentit que la força de l'electricitat tardava en aparèixer. Fraissinet ha explicat que “vam contractar amb el fabricant” i el problema s'ha solucionat.

També s'ha donat solució al tema de la fiança que l'usuari ha d'abonar per utilitzar el servei (i que s'hauria de començar a cobrar a partir de l'1 de setembre), marcada en 300 euros i que havia generat queixes per l'elevat preu. Finalment, des de Cicland s'ha optat per eliminar aquesta fiança per als abonaments anuals. Pel que fa als abonaments de petit ús, es marca en els 150 euros, mentre que en els d'ús puntual es manté en els 300.

Fraissinet ha assegurat que la intenció de Cicland és seguir ampliant la xarxa d'estacions i de bicicletes perquè el màxim de persones facin ús d'aquest servei de mobilitat sostenible.