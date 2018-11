El departament de Cultura del comú d’Encamp ha presentat les activitats culturals del curs 2018-2019 amb un ventall ben ampli d’ofertes per a tots els públics. Les inscripcions es podran formalitzar a partir de dilluns 10 de setembre al departament de Cultura i Afers Socials, situat al carrer de la Valireta número 2.

A Encamp, els infants podran participar en activitats relacionades amb diferents modalitats artístiques. En el cas de la música aprendran a tocar la guitarra, el piano i el violí. També tenen la possibilitat de realitzar classes de dibuix i pintura o de manualitats. Com a novetat, enguany s’inicia el curs de teatre musical per a infants i joves dels 5 als 17 anys.

Els infants del Pas de la Casa també podran gaudir d’activitats culturals com aprendre a tocar la guitarra, fer dansa contemporània Kids, manualitats o exercir el cos amb classes d’expressió corporal.

Pel que fa als adults, l’oferta inclou des de treballs manuals com el tapís oriental, el brodat, la costura, la punta de coixí, el 'patchwork', la restauració i la pintura decorativa, i les manualitats, dibuix, pintura, aquarel·la, croquis i 'scrap'. Com a novetat d’aquest curs s’iniciarà un taller de flors. El ball en línia i la coral de Sant Miquel completen l’oferta d’activitats culturals per adults.

Per la gent gran s’ofereixen diferents tallers, com el de manualitats, de memòria, de labors, de costura i el taller d’esports on es realitzarà gimnàstica de manteniment i tonificació, relaxació i Pilates. A més, s’introdueix com a novetat un taller de croxet i macramé.

Les activitats culturals per al curs 2018-2019 començaran el dilluns 17 de setembre i s’allargaran fins al 14 de juny del 2019. Pel que fa als preus de les activitats infantils seran de 18 euros al mes, amb un 50% de descompte el mes de setembre, per vacances de Nadal, per Setmana Santa i al mes de juny. A més, s’haurà de realitzar el pagament d’una matrícula per curs de 20 euros.

Pel que fa als adults, el preu de la matrícula per curs és de 30 euros, gratuïta si es presenta la targeta Magna. Pel que fa al preu de les activitats serà de 30 euros al mes, sent de 20 i 15 euros al mes per a una segona i tercera activitat. Els adults també gaudiran d’un 50% de descompte el mes de setembre, per vacances de Nadal, per Setmana Santa i al mes de juny i d’un dia de prova de l’activitat escollida per als nous inscrits. Finalment, el preu per a la gent gran serà de 10 euros el trimestre.