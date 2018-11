Abans de finals d’any la xarxa de radars instal·lats a les carreteres per controlar els excessos de velocitat s’incrementarà amb dos més, el de la carretera de l’Obac i el del túnel de la Tàpia. Es tracta de dos nous aparells que ja s’havien anunciat quan es van posar en marxa, al mes d’abril, altres tres, i que ara el Govern ha adjudicat. D’aquesta manera, i un cop s’ha decidit l’adquisició d’aquests aparells per un import de 60.000 euros, ara es duran a terme els treballs per a la seva instal·lació, amb la qual cosa es preveu que durant el darrer trimestre del 2018 ja comencin a funcionar.

En els dos casos seran radars que controlaran la velocitat en els dos sentits de la marxa. Un estarà ubicat a l’interior del túnel de la Tàpia, a Sant Julià de Lòria, i un altre a la carretera de l’Obac, a Escaldes-Engordany, uns metres més amunt de l’edifici administratiu de la policia.

El cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, posa en relleu que des que es van posar en marxa els tres nous radars s’han donat “uns canvis importants”, ja que recorda que hi havia excessos de velocitat “molt importants” a l’entrada al país per la frontera del riu Runer, a la zona de la Margineda i a la CG2, entre Ràdio Andorra i la rotonda del túnel de les Dos Valires, i que des que els nous aparells han començat a funcionar “se circula amb molta pacificació, molta normalitat” en aquests punts i ja no es registren les velocitats que hi havia abans.

Bonell lamenta que “sempre es critiqui que els radars tenen una política clarament recaptatòria” i puntualitza que no és aquesta la finalitat sinó que el que es pretén és “canviar maneres de fer i pensar”. Posa com a exemple que a l’avinguda Tarragona, una zona urbana limitada, per tant, a 50 quilòmetres per hora es vegin vehicles que en certs moments del dia “dupliquen” aquesta velocitat. Per tant, considera que “si convé sancionar per canviar els costums” potser s’ha d’optar per aquesta via, tot i que recorda que ara com ara les sancions “són molt toves”. A més, creu que es podrien avaluar altres accions que en alguns països s’estan implementant i que estan lligades al carnet de conduir, amb el fet que a aquelles persones que han comès una imprudència greu amb conseqüències també de gravetat se’ls retira el carnet de per vida. “Estem veient accidents a la nostra xarxa que són de molta responsabilitat, de conductes molt negligents”, destaca Bonell, defensant que cal, per tant, que hi hagi accions al respecte.

Precisament, des de Mobilitat es durà a terme una campanya específica que incidirà en els excessos de velocitat, perquè la gent es conscienciï que ara com ara “es corre molt” i que cal que es moderi la velocitat al volant. Es durà a terme en els propers mesos.