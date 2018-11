Els primers refugiats sirians seran acollits les properes setmanes a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Es tracta de dues famílies, una amb un infant de 18 mesos. Aquesta s'instal·larà a la parròquia laurediana. Així ho ha confirmat el rector de Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Chisvert, qui també ha dit que ja disposen del pis per allotjar-los i dels mobles, que han estat cedits per un particular. Les gestions que han estat encapçalades per la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll han comptat amb el suport de diverses associacions.

El passat mes de maig, el Govern i la Comunitat de Sant Egidi van signar un protocol d’acord que permetrà l’arribada d’uns 20 refugiats sirians “en condicions de vulnerabilitat” que actualment es troben al Líban. Espanya i França hi col·laboraran en permetre el pas dels refugiats pels seus aeroports, de la mateixa manera que va fer Itàlia per acollir un grup de refugiats a la República de San Marino.

Segons aquest acord, el Principat s’ocuparà de l’hospitalitat i dels serveis de primera necessitat, mentre que la Comunitat de Sant Egidi s’encarregarà de formar les persones que gestionaran la xarxa d’acollida i de la integració dels refugiats. En el cas de Sant Julià de Lòria ja s'ha trobat una persona que parla àrab per facilitar la seva integració.