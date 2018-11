La signatura de l'acord ha materialitzat aquest divendres el compromís de les parts amb el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, format pel Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, el Parc Natural de Sorteny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet; el cònsol major de la Massana, David Baró; el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i el president del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, André Rouch, han signat el protocol per a la creació de la marca comuna d’identitat d'una zona que suma més de 428.700 hectarees i 158 municipis, dos comuns andorrans, 141 de francesos i 15 de catalans. Es tracta d'una de les àrees transfronterers protegides més extenses d'Europa, entre Catalunya, Andorra i França i com ha destacat el cònsol de la Massana, David Baró, “té com a punt enblemàtic el pic de Medacorba”, que és la confluència de les fronteres entre Andorra, Vatalunya i França.

Les quatre parts signatàries aporten al projecte recursos materials i personals per col·laborar i avançar en accions conjuntes. Així, treballaran per obtenir el finançament necessari per impulsar un pla d'accions, mitjançant fons propis i fons europeus, especialment els Interreg Poctefa (Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra) o d'altres com el LIFE o el Feder. El parc té l'atractiu de ser una de les zones pirinenques més ben conservades. Destaca la presència de la sargantana pallaresa. També hi són presents les majors poblacions d'espècies de la fauna pirinenca en perill d'extinció, comn l'almesquera, la perdiu blanca, el gall fer o l'os bru, així com l'herc, reintroduït el 2014, i diverses races domèstiques indigenes com ara l'ovella xisqueta, l'aranesa, la tarasconesa i la vaca bruna.

A més, acull una bona representació dels hàbitats dels boscos subalpins i montans de coníferes i caducifolis dels Pirineus, prats alpins, estanys i molleres. L’acte s’ha fet al Centre d’Interpretació del Comapedrosa, a Arinsal, i ha comptat amb la presència del nou ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros.