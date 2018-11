Àngel Ros, nou ambaixador d'Espanya a Andorra, ha presentat les còpies d'estil a la ministra d'Exteriors Maria Ubach. Les còpies d'estil són una transcripció de les cartes credencials, que lliura l'ambaixador nouvingut al titular d'Afers Exteriors de l'estat receptor (o a qui aquest designi) en la primera visita que realitza al ministeri de relacions exteriors per tal de sol·licitar que se li fixi la data per a la presentació de les seves credencials al cap de l'estat, acte que Ros farà amb el president de França i amb el copríncep episcopal. Amb Joan-Enric Vives, la trobada s'ha de dur a terme abans que acabi aquest mes, segons han confirmat fons del Bisbat d'Urgell.

El consell de ministres espanyol va aprovar el nomenament de Ros el 3 d'agost passat, un cop el Govern d'Andorra li va atorgar el seu beneplàcit. Pocs dies després, l'Associació de Diplomàtic Espanyols va mostrar la seva “disconformitat” perquè considera que és un nomenament “polític” i que no té res a veure amb la carrera diplomàtica. Ros va dimitir el 14 d'agost com a paer en cap, després de catorze anys com alcalde de Lleida. El proper dia 29 s'ha de celebrar una nova sessió per escollir el seu substitut a l'alcaldia.

Després del momenament de Ros com a ambaixador, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar que el fet de ser una persona que coneix la realitat d'Andorra, per la seva proximitat, pot suposar un impuls per a alguns dels assumptes que es trobarà sobre la taula, entre els quals l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell. En aquest sentit, pot desencallar el tema del GPS. Des de la Seu d'Urgell, el seu alcalde Albert Batalla, va dir en una entrevista a Ràdio i Televisió d'Andorra que la decisió confirma que buscava una sortida de la política per la incomoditat de governar la ciutat de Lleida amb el suport de Ciutadans.

L'actual president del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) substituirà també el seu antecessor en el càrrec, Manuel Montobbio, en la representació oficial i permanent d'Espanya al Consell d'Europa.