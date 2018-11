Amb l'objectiu de recaptar fons perquè Unicef pugui continuar amb la seva tasca d'ajuda a tots els infants del món, aquest dijous al migdia el Museu Carmen Thyssen Andorra i l'ONG han signat un conveni de col·laboració. D'aquesta manera, el museu Thyssen s'ha convertit en el primer d'Andorra en ser amic d'Unicef. “És una bona notícia, però caldrà seguir treballant per ampliar aquest conveni amb la resta de museus del país”, ha apuntat la presidenta del Comitè Nacional d'Andorra Unicef, Laura Álvarez. L'acord no té data de caducitat perquè “no se'ns passa pel cap que acabi mai”, tal com ha relatat Álvarez, que ha puntualitzat que si en algun moment una de les parts no se sent còmode pot posar punt final a l'aliança.

El conveni preveu realitzar múltiples accions per tal de recollir fons per a l'entitat que els destinarà de manera íntegra al projecte a Bhutan per millorar l’accés a una educació inclusiva de qualitat als infants amb discapacitat. Aquest projecte, que ja fa un any que Unicef té posat en marxa, pretén lluitar contra l'estigma dels nens amb discapacitat en aquest país de l'Àsia, on són apartats i marginats. “És tracta d'un treball formatiu que encaixa a la perfecció amb la feina de conscienciació de la infància que realitza aquí el museu”, ha explicat Álvarez.

Entre les diverses accions que es preveuen dur a terme en destaca la instal·lació d'una urna a la recepció del museu, la possibilitat de fer un donatiu d'un euro al comprar l'entrada o visites guiades on tot el que es reculli vagi directament destinat a Unicef. “És una iniciativa que haurà d'anar creixent i agafant forma”, ha destacat el director artístic i comissari del museu, Guillermo Cervera. L'acte també ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, en aquest cas també com a presidenta de la Fundació MuseAnd.

Un estiu profitós



Malgrat que encara no s'ha aventurat a donar xifres definitives, Cervera ha destacat que aquest estiu està deixant bones dades d'entrada al museu. “Durant el mes d'agost estem vora dels 3.000 visitants, una xifra important pel volum del museu”.