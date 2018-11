Per segon any consecutiu, i després de quatre anys de creixement continuat, les reclamacions dirigides al Servei d'Atenció al Consumidor (SAC) s'han reduït en un -10% el 2017, i s’han situat en 632, segons informa el Govern en un comunicat. La majoria de les reclamacions s’han rebut mitjançant formulari electrònic, dirigit directament al SAC. Principalment les han fetes ciutadans d'Andorra (47%) i visitants espanyols (el 46%).

Els principals sectors que esdevenen objectiu de requeriments són els allotjaments turístics (26,74%), la venda de productes electrònics (9,65%) i la venda i reparació de vehicles (9,8%). El 2017 s’ha observat també un increment de les reclamacions en el sector dels allotjaments turístics: 169 (26,74%), i s’han tramitat 3 propostes d’expedients sancionadors, 8 menys que el 2016 (-0,5%), 2 expedients corresponen al sector de l’electrònica i 1 al sector de vehicles, amb un import total de sanció de 8,450 euros.

En la majoria de les reclamacions es troba una solució entre les parts afectades, 406 (66,6%), alhora que cal destacar la tendència a la baixa de les reclamacions per a les quals no s’arriba a un pacte: 21 (-4,1%). El SAC estima que al 2017 la mitjana de dies per resoldre la reclamació ha estat de 7,35, i es manté així el període mitjà de resolució respecte a l’any anterior.

Des del Servei d'Atenció al Consumidor se segueix apostant per la realització de polítiques i campanyes d'informació i divulgació, dirigides tant al consumidor com al comerciant, amb l’objectiu d’assegurar una bona qualitat dels serveis oferts a Andorra, i mantenir així els bons resultats pel que fa a la disminució de les reclamacions com l’aconseguida l’any 2017 (-10%). També es destaca l'eficàcia dels controls efectuats pel SAC.