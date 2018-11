En el marc de la millora dels camins i de l'objectiu de potenciar la parròquia des del seu vessant natural, la conselleria de Medi Ambient del comú d’Andorra la Vella pretén, de cara a l’any que ve, fer la connexió del tram del rec de l’Obac a la zona dels Serradells, de tal manera que aquest camí tingui continuïtat des d’Escaldes-Engordany i cap a Santa Coloma. Tal com explica el conseller responsable d’aquesta conselleria, David Astrié, ara s’estan fent els estudis que han de determinar el cost i la temporalitat amb què s’haurien de fer aquests treballs que serviran per construir els més de cent metres necessaris perquè el camí no es talli a la zona dels Serradells. De manera paral·lela, en el pressupost de l’any que ve es vol incloure, també, un seguit de miradors que s’han de construir en punts estratègics de la parròquia, com per exemple a la Comella.

Tal com destaca Astrié, els recs del Solà i de l’Obac formen part de l’Anella Verda, una “zona molt important” per a la corporació comunal i que es vol seguir potenciant, per això es planteja l’acció a la zona dels Serradells en el pressupost 2019. El conseller detalla les millores que s’han fet recentment en aquests circuits, com la prolongació del rec de l’Obac, les accions a la zona dels Marginets, els treballs a la zona del Currubell i al sector del berenador del Solà, aquests darrers, al rec del Solà. De manera paral·lela, la voluntat és la de continuar millorant altres camins de muntanya de la parròquia i Astrié posa com a exemple l’embelliment que s’ha fet al que passa per darrere dels magatzems Cervós, on hi havia hagut una esllavissada. La principal actuació ha consistit en embellir la solera del camí. La intenció és la d’anar “completant aquesta oferta de camins” i potenciar, per tant, el senderisme i les passejades per les zones verdes de la capital.

Una altra de les accions en aquestes vies que la corporació vol continuar impulsant és l’habilitació de les parcel·les que hi ha als recs, de tal manera que ofereixin una millor imatge. Així, Astrié explica que ja fa dos anys que entre els mesos d’abril i de setembre-octubre es destina un tècnic que contacta amb els hortolans i els explica quina és la reglamentació que han de complir, especialment pel que fa a les construccions que hi pugui haver en aquests terrenys. El problema, tal com destaca el conseller de Medi Ambient, és que sovint les persones que cultiven aquestes parcel·les són llogaters i és costós trobar els propietaris i que, finalment, hi hagi accions realment visibles. D’aquesta manera, destaca que s’han “detectat diverses incidències” al llarg d’aquestes campanyes i que precisament un dels punts negres és la zona del Currubell. Malgrat tot, l’any passat es va aconseguir fer una neteja important, ja que es van treure molts barrils i alguns elements de construcció, com per exemple uralites. Aquest any la campanya continua tot i que, tal com ha reconegut Astrié, els agradaria que els efectes fossin “més ràpids”. És per això que en el marc de la futura normativa d’higiene que es treballa, amb la intenció que es pugui aprovar a finals d’any, esperen poder tenir “més força” i que les accions puguin ser més efectives. D’aquesta manera, destaca que el que es buscarà, en un primer moment, és donar totes les facilitats i ajudar els propietaris per retirar tots aquells materials que no estan permesos. En aquest sentit, recorda que hi ha barraques que estan construïdes des de fa molts anys i que la seva habilitació sovint no és senzilla. Per això, es plantejaria, en un primer moment, ajudar els propietaris amb aquesta adequació per procedir, a posteriori, a aplicar sancions en cas que no s’avinguessin a adaptar-se a la normativa.