Les cançons del primer disc del grup Els Pali han estat aquest dimecres a la nit les grans protagonistes del concert que el grup ha ofert en el marc del cicle Nits obertes d’Ordino. Així, el públic assistent ha pogut escoltar els deu temes del treball ‘Mi plano privado’ que veurà la llum aquesta tardor. Els ritmes funk, de buleries, rumba o reggae han omplert la plaça Major d’Ordino en un concert que ha barrejat les cançons “més alegres amb les més tranquil·les” per aconseguir una mena de “muntanya, per anar pujant i baixant”, tal com ha comentat el vocalista i guitarra del grup, Miguel Palacios.

El grup ha actuat aquesta nit a Ordino en format quartet ja que als membres habituals: Palacios, Toni Fernández (baixista i cors) i David Amat (vents i percussió) s’ha sumat Quique Pérez a la bateria. Al llarg de l’estiu el grup ha pogut actuar en diferents escenaris del país, la qual cosa, tal com destaca Palacios, els ajuda a “madurar” com a grup. A més, remarca que “el millor regal” que estan recollint en el marc d’aquestes actuacions és quan acaba el concert i la gent els comenta que els ha agradat i els demana on poden aconseguir el disc.

Les Nits obertes d’Ordino són una iniciativa del comú d’Ordino que pretén dinamitzar la parròquia en temporada d’estiu i que al llarg dels mesos de juliol i agost inclou quatre concerts. El d’Els Pali ha estat el tercer i la darrera cita serà el 29 d’agost amb David Font, que oferirà un repertori clàssic de compositors dels segles XIX i XX catalans.