Davant el fet que certs mitjans digitals hagin tret al llarg de l’estiu notícies relacionades amb diferents membres del Govern i que el president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, demanés que s'actués per desmentir-ho o que hi hagués dimissions en cas que fossin certes, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha reiterat, tal com ja ho havia fet en declaracions a l’ANA, que l’executiu avaluarà si cal emprendre algun tipus de mesura al respecte, si bé ha afegit que cal anar amb “cura de no caure en el parany” del que sembla que busquen aquestes informacions, i no acabar sent, per tant, “una caixa de ressonància”. Per aquest motiu s’ha mostrat caut i ha remarcat que ell, personalment, no perdria “ni tres minuts” a fer cap tipus d’actuació.

Malgrat tot, ha destacat que aquesta és la seva opinió personal però que “darrere hi ha la institució” i que, per tant, si es considera que aquestes informacions han traspassat “segons quines fronteres” s’actuarà. Cinca ha reiterat que “ni un govern ni un comú pot anar actuant al so que es vagi marcant” des d’un determinat mitjà de comunicació i ha remarcat que Gallardo, si arriba a governar, comprovarà que cal estar centrat “en la gestió del dia a dia” i no pendent “del que diuen” els mitjans.

“Particularment tinc tendència a no llegir aquest tipus d’informació”, i ha lamentat que n’hi hagi que no està prou contrastada. I ha afegit que el que no hauria de fer Gallardo és demanar dimissions en funció d’aquestes notícies a no ser que els hi “doni absoluta credibilitat i tingui elements per fer-ho”.