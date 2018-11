El desenllaç de la Vuelta a Espanya 2018 es viurà a Andorra. La tercera de les grans voltes que se celebren any rere any en el circuit ciclista professional ha plantejat un final de cursa amb una etapa amb arribada a Andorra i una etapa íntegra al Principat. Les dues etapes que acollirà Andorra són la 19 i la 20, les últimes abans d'arribar a Madrid, on tot ja estarà tot decidit, per tant, les carreteres andorranes seran les encarregades de dictaminar el guanyador de la cursa espanyola.

Les dues etapes es disputaran el dia 14 i 15 de setembre, i ambdós dies el país viurà afectacions de trànsit i talls de carreters per permetre el pas dels ciclistes. L'etapa 19, la que se celebra el dia 14, té l'inici a Lleida i el final a la cota 2.000 de Naturlàndia. El recorregut que afecta el Principat comença a la frontera hispanoandorrana i segueix per la CG1, fins a la població de Sant Julià de Lòria, per l'avinguda Francesc Cairat, la plaça Laurèdia, la CS-30, la carretera de la Rabassa, el poble d'Auvinyà i Juberri i finalment la cota 2.000 del parc.

L'horari previst dels primers corredors a la frontera del riu Runer és a les 17.06 hores, a Juberri dotze minuts després i a les 17.40 hores a la línia de meta. Això vol dir que les carreteres es tancaran prèviament i es recomana que tothom que vulgui desplaçar-se aquell dia tingui en compte les afectacions. La circulació es reobrirà quan passi el motorista del Servei de Policia amb les banderes verdes.

L'etapa que decidirà els corredors que pujaran al podi l'endemà a Madrid començarà sis minuts abans de les tres de la tarda del dia 15 de setembre i es preveu que el guanyador creui la línia de meta ubicada al santuari de Canòlich al voltant de les 17.40 hores. L'etapa començarà al carrer Veedors, d'Escaldes-Engordany, i enfilarà cap a la carretera de la Comella passant pel carrer de la Unió i la carretera de l'Obac. D'allà passaran per Encamp per anar a buscar el coll de Beixalís i arribar a Anyós.

Per la CG3 travessaran la Massana i posaran rumb a Ordino per fer tot el coll d'Ordino i un cop finalitzat, descendiran per la CG2 per agafar de nou el coll de Beixalís. Seguidament baixaran per fer de nou i en la direcció contrària la carretera de la Comella. Un cop siguin a l'avinguda Salou s'encaminaran cap a Sant Julià per la CG1 i a la rotonda d'Aixovall es desviaran per encarar l'últim port de l'etapa, el coll de la Gallina, que els durà fins a la meta al santuari de Canòlich.

La CG2 romandrà tancada el dia 15 de setembre entre Escaldes-Engordany i Canillo de les 15.20 a les 17.15 hores. Alhora, la CS-101 i la CS-200, les carreteres de la Comella i d'Engolasters, respectivament, ho estaran entre les 15.00 i les 17.30 hores. La circulació es reobrirà després del pas de la moto del Servei de Policia amb les banderes verdes, excepte en els casos dels trams on l'itinerari passi dues vegades (els ports de Beixalís i la Comella), que romandran tancats entre ambdues passades.

Les caravanes publicitàries prèvies al pas de la cursa seran els dos dies en carretera oberta. El dia 14 de setembre farà el mateix recorregut que els ciclistes a partir de tres quarts de tres de la tarda. L'endemà s'iniciarà a partir de les dotze del migdia i en aquesta ocasió farà un recorregut diferent de l'itinerari de l'etapa.