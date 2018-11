Una passarel·la per a vianants entre el carrer de la Vall i la plaça del Poble serà una realitat entre finals del primer trimestre i principis del segon de l’any que ve, tal com ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, després que el consell de ministres hagi pres la decisió de licitar les obres per a l’execució d’aquest passatge.

Tal com ha explicat Cinca, aquesta obra s’emmarca en el conveni que el Govern, el Consell General i el comú d’Andorra la Vella van signar el 2010 perquè l’executiu impulsés aquest pas per a vianants, que suposarà una nova entrada al centre històric de la capital. D’aquesta manera, tal com ha manifestat el ministre portaveu, es dona “més riquesa” a l’oferta del centre històric. Tot i que el conveni data del 2010 no ha estat fins ara que s’ha materialitzat, ja que es tracta d’una obra d’enginyeria “de certa complexitat”. A més, en un primer moment s’havia previst que un dels ancoratges es fes en un terreny de propietat privada i finalment s’ha comprovat que el projecte era viable sense haver d’envair terrenys privats.

El pas ha estat projectat pel despatx d’enginyeria Carlos Fernández Casado, que compta amb un “reconegut prestigi” en el disseny de ponts i viaductes, tal com destaquen des de l’executiu. Les empreses constructores hauran de presentar les seves ofertes com a màxim el 26 de setembre i un cop s’adjudiquin les obres es calcula que poden estar enllestides en sis mesos.