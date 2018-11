Les obres per al tram de la desviació de Sant Julià de Lòria amb dos carrils de sentit únic cap a la frontera del Riu Runer han estat licitats aquest dimecres pel Govern en la primera sessió del consell de ministres després de les vacances d'estiu. Es tracta del tram de carretera comprès entre l’enllaç de Fontaneda i el carrer Isidre Valls. Amb anterioritat, ja s’han licitat i s’estan executant els treballs de connexió d’aquesta variant a l’enllaç sud a l’alçada del pont de la carretera secundària de Fontaneda, i a l’enllaç nord a l’alçada del carrer Isidre Valls. Aquest projecte té una longitud d’uns 330 metres, i una amplada de quinze.

En aquesta primera fase també es preveu la reposició de les dues parades de bus situades a l’avinguda Francesc Cairat en sentit descendent, donat que aquesta artèria es preveu que només sigui en sentit ascendent, a partir del moment en què entri en funcionament aquesta primera fase de la desviació que ara es liciten. Aquesta licitació es fa mitjançant concurs nacional i el termini d’execució de les obres és de catorze mesos.

Eixamplament de la GC6 a Aixovall

El consell de ministres també ha aprovat la licitació dels treballs d’eixamplament parcial de la CG6 en els seus primers 500 metres, des de la rotonda d'Aixovall. Aquestes obres milloraran l'accés i l'aparcament al centre educatiu de Formació Professional. Els treballs són principalment pel marge dret, tot i que també es preveu millorar les connexions per voravia pel costat esquerre, on hi ha actualment un mur, a l'alçada de l'hotel Peralba, que complica el pas dels vianants ja que no veuen si circulen cotxes en la seva direcció. També es contempla la millora dels drenatges de la carretera, així com altres elements d’urbanisme com els fanals i voravies. El termini previst d’execució dels treballs és de vuit mesos i les ofertes han de presentar-se com a molt tard el 26 de setembre.