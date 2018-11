A finals de juny el consell de comú d'Escaldes-Engordany va aprovar la revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme (POPUEE), amb el qual els propietaris dels terrenys del Clot d'Emprivat tenen permís per construir edificis de vint plantes, distribuint de forma diferent els metres quadrats construïbles.

Dos mesos després, ja estan en marxa les obres als terrenys de la família Molines, en un espai que era un aparcament anteriorment cedit al comú. “Són propietats privades i ja se sap que tard o d'hora pot ser que els propietaris vulguin construir-hi”, ha explicat la cònsol, que ha recordat que “la revisió del Pla d'Urbanisme ja es va fer de manera que es pogués construir en alçada i que a totes les parts de la planta baixa hi hagués verd”, amb la intenció que “aquest espai fos oxigen per evitar passar d'una cosa molt oberta a una cosa molt tancada” i mantenir una àrea que Marín ha definit com “un pulmó”.

“Tant de bo fos propietat del comú”, ha lamentat la cònsol, donat que en el moment que els propietaris vulguin construir-hi “hem de deixar aquests serveis on tenim activitats molt socials com parcs infantils”, que “ara també hem canviat” i dels quals fan ús els infants, o els aparcaments, “que també aporten un plus a la parròquia, molt a prop de Vivand” i que permeten estacionar els vehicles a prop de la zona comercial.

A l’espera de recórrer al TC la mútua dels agents de circulació

Al mes de juny el Tribunal Constitucional suspenia cautelarment l'execució de la sentència que obligava a anul·lar la mútua dels agents d'Escaldes-Engordany. “Nosaltres anirem al Constitucional, ho estem treballant des del departament jurídic del comú”, ha anunciat Trini Marín. La darrera sentència reconeixia que la corporació havia aplicat bé l'article de la llei, alhora que instava al comú a anul·lar la mútua. “Ells tampoc ens deien de modificar l'article, ja fos per la mútua o perquè el comú hagués de pagar una assegurança privada complementària d'aquesta baixa”, ha explicat aquest dimecres la cònsol escaldenca.