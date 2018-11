Aquest dimecres els infants dels Esports d’estiu d'Escaldes-Engordany han pogut conèixer de més a prop l’orgue de l’església de Sant Pere Màrtir. L’activitat Orgue&Infants, que forma part del XIX Festival Internacional Orgue&nd, ha volgut obrir les portes dels orgues d’Escaldes i de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella als més petits. De moment, han participat 75 nens i nenes per la parròquia escaldenca, tot i que està previst que passin un total de 150 infants.

El comú ha volgut brindar l'oportunitat als grups dels Esports d'estiu aprofitant els 40 anys de la parròquia i els 30 anys de l'orgue de Sant Pere Màrtir. “Fa que els nens descobreixin un orgue que potser molts no l'havien conegut mai ni sabien com funcionava”, ha explicat la cònsol major de la parròquia Trini Marín, que també ha participat en les explicacions. Marín creu que l'experiència és “molt interessant” perquè “fa que els nens apreciïn i sàpiguen que és” l'instrument de vent.

El director artístic del festival Orgue&nd Ignacio Ribas és l'encarregat d'impartir les formacions. Ribas defineix donar classe als més petits com “un dels millors plaers que hi ha”, ja que “se'ls pot explicar coses que els hi entren a la primera i ho entenen molt bé”. A les classes se'ls hi han de sumar les audicions durant les jornades de l'orgue ibèric del mes de juliol, amb 230 nens i nenes, i les classes que s'han dut a terme amb l'orgue d'Andorra la Vella, on han assistit 30 infants.

Satisfacció per l'afluència de públic als concerts

El director artístic d'Orgue&nd avança que “la valoració és positiva” de la dinovena edició del festival, tot i que l'anàlisi final el farà d'aquí a unes setmanes. “Algunes esglésies s'han omplert sobradament i altres potser hem tingut tres quarts d'església”, explica Ribas, però l'organització està satisfeta amb l'afluència de gent que ha passat pels concerts.

Ribas destaca les propostes que fan des del festival de l'orgue amb altres instruments perquè “la gent valora molt positivament poder escoltar l'orgue amb altres instruments de cambra”. Ribas afirma que l'instrument ha estat tradicionalment acompanyat d'instruments de percussió, de corda o de vent, per això “volem recuperar la idea que l'orgue és un instrument com qualsevol altre i que fa costat als músics”.

Els intèrprets convidats també fan una valoració positiva de l'esdeveniment. “Queden contents perquè hi ha una infraestructura que està molt pensada en funció de l'experiència que jo com a director artístic i organista he tingut fora i vull que aquí estiguin ben acompanyats”, afirma Ribas.

El cartell d'enguany no ha estat paritari, però Ignacio Ribas ho atribueix a un fet casual, donat que l'organització miren la qualitat a l'hora de convidar els artistes al país. “A vegades jo tinc una idea però els noms que jo he pensat no poden venir perquè estem sotmesos als pressupostos”, explica Ribas, que posa l'accent en les dificultats de trobar intèrprets per aquesta edició amb un pressupost que no es va tancar “fins acabat el mes de maig”. Els organitzadors han signat un conveni amb les parròquies d'Andorra la Vella i la Massana, però volen “buscar entitats que apostin no per al moment present immediat sinó que apostin per la cultura del futur”.