Una aposta informal, amena, amb molta alegria i ballable. Així ha estat el concert que aquest dimarts a la nit el duo Dolce Corda, integrat per Alexandre Arajol i Jordi Albelda, han ofert a l'església Sant Miquel de la Mosquera a Encamp, després de traslladar l'espectacle a causa de la possibilitat de pluja. Els dos violinistes han ofert un repertori de música celta, de klezmer (gènere jueu asquenazita) i també algunes peces més tradicionals, però tot pensat per dur a terme un concert “molt fresc”, tal com ha explicat Arajol. El duo, que ja fa uns mesos que actua, ha dissenyat aquest repertori per sortir de la vessant més clàssica, on ambdós músics es troben més còmodes a causa de la seva formació.

El concert ha comptat amb la presència de prop d'una seixantena d'espectadors, la majoria dels quals abans han gaudit de la visita al museu de Casa Cristo. El duet d'aquest dimarts a la nit ha servit per cloure les actuacions de les Nits d’estiu als museus d’Encamp, que al llarg dels mesos de juny, juliol i agost ha portat la música a diferents edificis patrimonials de la parròquia.

El concert, però, també s'ha emmarcat en el programa Encamp en clau de llum, del qual encara queden algunes actuacions. Així, la següent serà aquest mateix dimecres, 22 d'agost, amb White Heaven Vocal Grup al Pas de la Casa. L'actuació serà a les 21.30 hores a l'església de Sant Pere. White Heaven Vocal Grup és una formació de sis veus 'a cappella' que canten música gospel, pop, swing, bossa-nova, samba i jazz, entre d’altres. El conjunt interpretarà cançons pròpies i versions, amb arranjaments a mida de temes coneguts com 'Ain’t no Sunshine' de Bill Whiters o 'Don’t Worry Be Happy' de Bobby McFerrin. El públic assistent es trobarà un espectacle replet d’efectes vocals, percussió corporal, coreografies i interacció amb els espectadors. Una altra cita serà el dijous 23, el concert de Jordi Barceló a Prada de Moles. Iarakè & Ginger tancaran la programació de l'Encamp en clau de llum amb un concert a la plaça Sant Miquel, el 30 d’agost.