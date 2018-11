L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) ha rebut 250 declaracions per afectacions de pedregades a plantacions de tabac, registrades al llarg de l’estiu, i que han tingut lloc a totes les parròquies en major o menor mesura. Ara s’està pendent del peritatge per saber quin ha estat l’impacte exacte, tot i que ja es pot afirmar, tal com ha comentat el president de l’entitat, Xavier Coma, que hi ha més d’un milió de plantes afectades.

D’aquesta manera, tal com ha detallat Coma, es van registrar pedregades els dies 7, 20, 21 i 24 de juliol i el 9, 12, 16 i 18 d’agost. Així, Sant Julià de Lòria n’ha patit les dels dies 7, 21 i 24 de juliol, aquesta darrera “molt important”, segons Coma; Escaldes-Engordany s’ha vist afectada per la dels dies 7 i 20 de juliol; a Andorra la Vella les precipitacions van malmetre plantes el 7 de juliol; Canillo n’ha patit sobretot a l’agost, els dies 9, 12 i 16, mentre que a Encamp les plantacions es van veure afectades els dies 7 de juliol i el 16 d’agost. Pel que fa a la Massana, també ha estat el mes d’agost quan ha patit més els efectes de la pedra, els dies 12, 16 i 18 i, a l’últim, a Ordino es van produir danys el 12 d’agost.

Els pagesos ja han iniciat la collita del tabac i, tal com comenta Coma, seran els peritatges que han d’estar enllestits la setmana que ve els que determinaran la qualitat i els que definiran, per tant, si es tracta d’una bona collita o no. Els colliters han començat a recollir aquelles plantes que no estan afectades per la pedra per, a l’últim, collir les que tenen forats, tal com ha concretat Coma. De totes maneres, sembla que la intensitat de les pedregades no ha estat tanta com en anys anteriors i fins i tot hi ha camps en què la collita s’ha recuperat una mica.