Els productes químics estan prohibits a Escaldes-Engordany. Així ho ha confirmat el conseller de Medi Ambient del comú, Didier Aleix. Malgrat que no és una mesura que es prevegi aplicar en la totalitat del Principat, Aleix confia que tot comença perquè algú prengui la iniciativa, “i aquests som nosaltres”.

El comú escaldenc va iniciar l'any passat una campanya per no utilitzar cap tipus de producte químic per cuidar les zones verdes de la parròquia. Després de l'èxit que ha suposat, han decidit reeditar la campanya i estudien ampliar la voluntat de ser més responsables en altres àmbits del medi ambient.

“Considerem que ha funcionat, perquè ningú se n'ha adonat, no hi ha hagut cap queixa i les zones verdes segueixen igual de ben cuidades i, a més, evitem certs perjudicis que comporten aquests productes químics, tant per la canalla com per l'equip de jardineria del comú”, ha afirmat Aleix.

Des del comú també s'explica que no s'utilitza cap producte alternatiu, “només utilitzem sabons i olis naturals i cremem les males herbes”, ha assegurat Llorenç Esquerra, responsable de zones verdes de la parròquia. Des del consistori han confirmat que aquestes mesures han ajudat al fet que l'herba hagi passat de ser de tipus anglès, a una de prat, i això ha suposat que sigui més tova en caminar, malgrat que visualment no es nota la diferència.

Un dels altres aspectes a destacar és l'estalvi econòmic que suposa deixar d'utilitzar els fitosanitaris. “Hem notat una reducció de despeses en la compra, perquè aquests productes químics acostumen a ser molt cars”, ha recordat Aleix, a la vegada que explica que els treballadors de jardineria de la parròquia han hagut de formar-se de nou pel canvi d'hàbit que reclama l'herba i les plantes.

“També hem estalviat en l'aigua gastada”, ha descobert Llorenç, abans de continuar explicant que “la nostra feina ha estat encarada a afavorir el creixement i l'existència de vida orgànica a terra, i això suposa que hi hagi més insectes, que fan galeries i ajuden al fet que l'aigua es distribueixi millor i finalment s'emmagatzemi més, cosa que suposa més arrelament de les plantes i, per tant, més resistència a l'erosió”. Segons el responsable de zones verdes del comú escaldenc, han notat que necessiten la meitat d'aigua que la utilitzada quan s'usaven productes químics.

D'ara endavant, segons Aleix, encara hi ha marge de millora, tant en aquest àmbit com en altres. El conseller de Medi Ambient ha promès que estudiaran com reduir l'ús de la sal per la fosa de neu sense perdre efectivitat o com millorar la silvicultura en l'àmbit de boscos. Més enllà d'aquests grans reptes, Aleix menciona l'exemple de França, que ja han prohibit l'ús de productes químics en zones verdes i està previst que ho facin en l'agricultura de cara al 2022. “Aquí a Andorra no està prohibit, però a Escaldes-Engordany sí, tot necessita que algú comenci”, ha conclòs Aleix.