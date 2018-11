La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, s’ha reunit aquest dilluns per aprovar el pla de caça de l’isard del 2018. Així, s’ha aprovat fixar en 96 el total de captures permeses per a la setmana de la caça, que tindrà lloc del 16 al 23 de setembre. El nombre total de captures suposa que es podrà caçar un isard per cada colla de sis caçadors, ja que se n'han inscrit 537.

El nombre de captures té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, que és de 665. A més, s’estableix també considerant l’índex de creixement, que ha estat d’un 17,14% i l’índex de captura del 14,57%. El nombre d’isards comptabilitzats durant aquest 2018 mostra una disminució respecte al 2017 atribuït a les condicions climatològiques de la primavera que han permès una abundància d’aliments disponible a tots els hàbitats, i que per tant no els ha calgut desplaçar-se tant a les zones on poden ser observats i censats. Cal també tenir en compte que el 2017 va ser un any en què es va produir un pic excepcional en la població d’isards, ja que cabrades transfrontereres es van poder comptar dins del territori andorrà. La xifra del 2018 és molt similar a la dels anys compresos entre el 2013 i el 2016. En aquest sentit, els representants ministerials han agraït especialment la important participació dels caçadors en els recomptes.

Pel que fa a la salut de l’espècie, el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat disposa d’un pla de vigilància sanitària que fa el seguiment del pestivirus. Des del setembre del 2017 s’han analitzat 80 mostres de melsa procedents de 78 captures dins del territori andorrà i de dos animals recuperats morts, que indiquen que cinc isards del total de 80 eren portadors de pestivirus. A més, s’ha fet el seguiment de l’índex de fertilitat global, que s’ha situat en 0,70 i de l’índex de creixement que és del 18% i, així mateix, es pot concloure que la prevalença de la malaltia es manté estable amb una incidència mínima dins la població actual d’isards del país. Les dates previstes per constituir les colles de caça de l’isard, mitjançant el web e-tramits.ad, són del 27 d’agost al 5 de setembre, ambdós inclosos, i cada colla haurà de ser de sis caçadors com a mínim.

Les captures previstes es repartiran de manera que n’hi hagi una per a cada una de les colles d’un mínim de sis caçadors que es creïn i en cas que hi hagi captures restants es farà el sorteig el 10 de setembre, entre els 93 caçadors que han col·laborat en els censos i que van aportar la mostra orgànica en el pla de caça anterior. Les anelles de captura es podran recollir del 12 al 14 de setembre al Servei de Tràmits del Govern. En la reunió de la comissió també s’ha acordat la creació d’un punt de control cèntric amb l’objectiu de facilitar al caçador el control de la peça capturada, tot i mantenir l’obligació de comunicar la captura al Cos de Banders.

Vedat d’Enclar

Aquest any s’han comptat 315 exemplars, 83 més que el 2017. La Comissió de Seguiment de la Caça ha aprovat el pla de caça del vedat d’Enclar, amb un total de 39 captures selectives i una de trofeu mascle, que representa un índex de captura del 12,7%, amb la finalitat de millorar la qualitat de la cabana d’isards del vedat i dels futurs trofeus.

El vedat d'Enclar és una zona de més de 2.000 hectàrees al sud-oest del país formada per la vall d'Enclar, l'obaga dels cortals de Sispony i la solana de la vall d'Os de Civís. Es va crear l'any 1987 per protegir les espècies que s'hi troben i entre les quals, la que més abunda és l'isard.