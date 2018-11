Una discussió per un tema de gelosia ha acabat amb un home de 42 anys detingut per un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc, tal com informa la policia, a Ordino aquest diumenge, quan els agents van ser requerits ja que l’home, no resident, havia causat, presumptament, lesions a la seva parella. Aquesta és una de les quinze detencions que va fer la policia al llarg de la setmana passada, i entre les quals destaquen les onze relacionades amb el consum d’alcohol al volant.

Altres dues persones, un home i una dona, no residents de 41 i 43 anys, respectivament, van ser detinguts el dijous a la frontera del riu Runer per possessió de tres pastilles d’èxtasi i 1,7 grams de marihuana, en el cas de la dona, i 0,6 grams de cocaïna i 1,8 de marihuana, en el de l’home. Les dues persones van ser controlades quan accedien al país en un autocar de línia regular.

Tal com s’ha esmentat, altres onze arrestos van estar relacionats amb persones que van donar positiu en els controls d’alcoholèmia. Sis d’aquests detinguts van ser controlats en parades rutinàries efectuades pels agents de la policia. Una altra va ser per un accident amb danys materials i la resta per infraccions al Codi de la circulació. Entre aquestes darreres cal destacar que es va detectar el positiu més elevat de la setmana: 2,29 grams d’alcohol per litre de sang que va donar un conductor de 59 anys el dimarts a les 20.40 hores.

A l’últim, un home no resident de 28 anys va ser detingut a Encamp el dijous com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, ja que hauria incomplert una ordre d’expulsió governativa.