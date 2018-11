El proper dijous 23 d’agost, a les 21.30 hores, tindrà lloc a l’Artalroc l’últim concert de l’edició d’enguany del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). El conjunt Hirundo Maris, format per la famosa soprano Arianna Savall (filla de Jordi Savall i Montserrat Figueras) i el tenor Petter U. Johansen, interpretaran 'La rosa dels vents'. Es tracta d’una de les activitats organitzades amb motiu de l’exposició ‘Calder. La geometria del color’, que reuneix 48 guaixos en paper i un mòbil de l’artista americà Alexander Calder.

Arianna Savall i Petter U. Johansen es van unir el 2009 per formar el conjunt Hirundo Maris (denominació llatina de l'oreneta de mar), especialitzat en música antiga des de l'edat mitjana fins al barroc. Com aquest ocell migratori, retroben camins de mar i de música que uneixen des de temps remots els països escandinaus amb la Península Ibèrica. Proposen un viatge musical a través de la geografia i del temps, tot alternant pàgines de la música tradicional (melodies sefardites, catalanes, espanyoles, cèltiques i noruegues) amb composicions pròpies, i creen un univers sonor i poètic eminentment personal. Aquest cop, 'La rosa dels vents' simbolitza els quatre grans punts cardinals musicals explorats pel conjunt: música antiga, música tradicional, composicions pròpies i improvisació lliure.

Els assistents al concert podran visitar de manera lliure l’exposició fins a les 19 hores. Considerat un dels escultors més prestigiosos del segle XX, Alexander Calder és reconegut principalment pels seus mòbils (també coneguts com a “dibuixos en l’espai”). No obstant això, Calder va començar la seva carrera artística com a pintor. Els guaixos van ser una presència constant en tota la seva obra i sovint preparaven el terreny per als mòbils. Feia servir aquest format diàriament, ja que sempre pintava uns quants fulls abans de continuar treballant en les seves escultures. Sovint es referia als seus guaixos com el seu “exercici matinal”.

Les entrades es poden adquirir anticipadament per Internet a www.femap.cat o al lloc del concert, mitja hora abans de l’inici de l’espectacle. El concert l’organitza el ministeri de Cultura, Joventut i Esports juntament amb el FeMAP i forma part també del programa d’activitats de les Nits d’estiu als museus.