El futur del comerç és una de les prioritats que s'ha fixat el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol, que va accedir al càrrec el mes d'abril. Armengol creu que “el model de comerç està tocant sostre”, ofereix la col·laboració de la seva entitat per solucionar els problemes i per unir forces amb altres institucions com ara el Govern i Actua. “Cal evitar treballar de forma dispersa”, diu, i anuncia que “engegarem diversos projectes a partir del proper mes de setembre”. Aquests projectes són fruit de la feina en comissions i grups de treball. “Són comissions obertes a tothom i qualsevol persona hi pot col·laborar desinteressadament. Això no té cost”.

Segons Armengol, “el comerç està canviant molt. A Andorra trobes el mateix que a tot arreu i no hi ha diferencial de preu i hem de tenir en compte que el turista ve pel preu o pels productes nous. Tot això s'ha de moure. Estem implicats en grups de treball amb les associacions de comerciants”. Un dels objectius de la Cambra és potenciar el comerç electrònic. “A Andorra encara està poc explotat. Sabem que tenim una frontera però hem d'agilitar al màxim la circulació de mercaderies. No és normal, encara que és l'unica solució per ara, que les empreses andorranes s'hagin d'instal·lar fora del país per fer 'e-commerce'. Volem aconseguir que, des d'aquí, les empreses puguin enviar mercaderies de forma ràpida i fàcil. Treballarem perquè les petites empreses també tinguin la nostra ajuda tècnica”.

El president de la Cambra afirma que “som molt receptius i quan algú ve, l'ajudem. Disposem d'unes comissions amb gent molt tècnica”. També es fa molta incidència en les formacions amb cursets i tallers. La Cambra ha ofert 81 cursets de formació que han aplegat 919 alumnes durant l’any 2017. L’entitat disposa de 99 formadors i ofereix a totes les agrupacions i les empreses andorranes la possibilitat de realitzar cursos a mida, amb demanda prèvia, sobre qualsevol tema que sigui del seu interès.